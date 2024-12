सिनेमाघरों में पुष्पा 2 के दौरान दिखेगा सनी देओल का जलवा, अल्लू अर्जुन को टक्कर देगा बॉलीवुड का जाट

Jaat teaser: पुष्पा 2: द रूल सिनेमाघरों में दस्तक देना वाली है. पूरी दुनिया में यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फैंस एक बार फिर से अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी देखने के लिए एक्साइटेड हैं. अब पुष्पा 2: द रूल को लेकर एक और खास खबर सामने आई है. दरअसल सिनेमाघरों में इस फिल्म के दौरान सनी देओल का भी जलवा देखने को मिलेगा. जी हां, यह जानकर आप भी हैरान होंगे आखिरी पुष्पा 2: द रूल में सनी देओल का जलवा कैसे देखने को मिलेगा. चलिए हम बताते हैं आपको.

दरअसल सनी देओल का जल्द फिल्म जाट में नजर आने वाले हैं. ऐसे में इस फिल्म का टीजर पुष्पा 2: द रूल के साथ रिलीज किया जाएगा. इस बात की जानकारी रणदीप हुड्डा ने दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म जाट के टीजर के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है. रणदीप हुड्डा ने अपनी एक्स अकाउंट पर लिखा, जाट का सबसे शानदार टीजर लॉन्च होगा. दुनिया भर में 12,500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर पुष्पा 2: द रूल के साथ विशाल जाट का टीजर देखें.

The Grandest teaser launch for #JAAT 🔥



Witness the MASSIVE #JaatTeaser in 12,500+ screens worldwide exclusively with #Pushpa2TheRule



Enjoy the glimpse of the MASS FEAST on the big screens ❤‍🔥



Starring Action Superstar @iamsunnydeol

Directed by @megopichand

Produced by… pic.twitter.com/1MaKUbBP6b