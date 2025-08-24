जाट एक्टर के बेटे के पहली झलक सोशल मीडिया पर, बच्चे के माथा चूमते दिखे एक्टर

विज्ञापन

वर्क फ्रंट की बात करें तो विनीत कुमार सिंह को हाल ही में प्राइम वीडियो की सीरीज 'रंगीन' में देखा गया था. उन्होंने सनी देओल की फिल्म 'जाट' में सोमुलु का किरदार भी निभाया था.

विनीत कुमार सिंह 24 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर विनीत कुमार सिंह को 'मुक्काबाज', 'अगली' और 'छावा' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्हें 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में दानिश खान का रोल प्ले करने के लिए भी याद किया जाता है. रविवार (24 अगस्त) को एक्टर के 46वें जन्मदिन पर उनकी पत्नी रुचिरा सिंह ने बेटे की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की. इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक स्पेशल मैसेज भी लिखा. इसी साल 24 जुलाई को ही कपल के बेटे का जन्म हुआ था. रविवार को उनका बेटा एक महीने का हो गया.

रुचिरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "उस नौजवान से जिससे मैं पहली बार मोहित हुई थी, उस शानदार इंसान तक जिससे मैंने शादी की और अब इस नर्मदिल, प्यार करने वाले और जिम्मेदार पिता तक, आपके हर रूप ने मेरा दिल बार-बार जीत लिया है. जन्मदिन मुबारक हो, मेरे हमसफर. हर बीतते दिन के साथ मैं आपको और ज्यादा चाहने लगी हूं. आप हमेशा ऐसे ही प्यार बांटते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और सबको प्रेरित करते रहो. अब आपको आधिकारिक तौर पर दो नन्हें इंसानों की देखभाल करनी हैं. नए पापा को जन्मदिन की शुभकामनाएं."

रुचिरा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें पहली तस्वीर में अभिनेता अपने बेटे को प्यार से गोद में लिए हुए हैं, जबकि रुचिरा भी उनके साथ पोज देती दिखाई दे रही हैं. दूसरी तस्वीर में विनीत बच्चे के माथे पर किस करते दिख रहे हैं. तस्वीर में दिख रहा है कि कमरे को गुब्बारों से सजाया गया है, जिन पर 'हैप्पी बर्थडे डैड' लिखा है. इनमें विनीत की कई फोटो भी टंगी दिख रही हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो विनीत कुमार सिंह को हाल ही में प्राइम वीडियो की सीरीज ‘रंगीन' में देखा गया था. उन्होंने सनी देओल की फिल्म ‘जाट' में सोमुलु का किरदार भी निभाया था. इससे पहले वह रीमा कागती की फिल्म 'सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव' में ‘फरोग' के किरदार में दिखे थे. अभी विनीत कुमार सिंह ने फैमिली की देखभाल के लिए काम से ब्रेक लिया है.

