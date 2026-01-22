विज्ञापन

पांच लाख थी पहली फीस, अब लेते हैं एक फिल्म के 50 करोड़- सनी देओल का 'बेताब' से 'बॉर्डर 2' तक सफर

सनी देओल इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 से चर्चा में हैं. सनी एक बार फिर अपने फौजी अवतार में पाकिस्तानी सेना को ललकारते नजर आएंगे. सनी ने साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में भी पाकिस्तान सेना की हालत पतली कर दी थी.

Read Time: 3 mins
Share
पांच लाख थी पहली फीस, अब लेते हैं एक फिल्म के 50 करोड़- सनी देओल का 'बेताब' से 'बॉर्डर 2' तक सफर
सनी देओल की 'बेताब' से लेकर 'बॉर्डर 2' तक की फीस
नई दिल्ली:

Sunny Deol इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड वॉर बेस्ड फिल्म Border 2 से चर्चा में हैं. सनी एक बार फिर अपने फौजी अवतार में पाकिस्तानी सेना को ललकारते नजर आएंगे. सनी ने साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म Border में भी Pakistan सेना की हालत पतली कर दी थी. वहीं, ट्रेलर में सनी ने ऐसे-ऐसे डायलॉग बोले हैं, जो फिल्म रिलीज होने के बाद पाकिस्तान में हंगामा मचाने वाले हैं. Border 2 advance booking शुरू हो चुकी है. फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इससे पहले हम आपको सनी देओल की डेब्यू फिल्म, डेब्यू के समय उनकी उम्र और उन्हें पहली फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी, इन सब पर बात करेंगे.

ये भी पढ़ें: इस एक्टर के भतीजे हैं प्रभास, किया 180 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, सिनेमा ही नहीं राजनीति में भी रहे सुपरहिट

सनी देओल की डेब्यू फिल्म की फीस (Sunny Deol Debut Movie Fees)

Sunny Deol ने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब से डेब्यू किया था. सनी अपनी डेब्यू फिल्म में 26 साल के थे. फिल्म बेताब का डायरेक्शन राहुल रवैल ने किया था. फिल्म देओल फैमिली के होम प्रोडक्शन विजेता फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनी थी. बेताब का बजट 3 करोड़ रुपये था और सनी ने सुपरहिट डेब्यू किया था, क्योंकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 13.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. सनी अपनी डेब्यू फिल्म से छा गए थे और उन्हें फीस के तौर पर 5 लाख रुपये मिले थे. इस फिल्म में सनी की डेब्यू हीरोइन अमृता सिंह थी. दोनों की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था. यह एक रोमांटिक फिल्म है, जिसके सभी गाने आज भी सुने भी जाते हैं. फिल्म की कहानी जावेद अख्तर ने लिखी थी, जो विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेमिंग ऑफ द श्रू पर बेस्ड थी. फिल्म की बाकी की स्टारकास्ट में शम्मी कपूर, निरूपा रॉय, अनु कपूर और प्रेम चोपड़ा थे.

Latest and Breaking News on NDTV

बॉर्डर 2 के बारे में

बात करें सनी की मोस्ट अवेटेड फिल्म Border 2 की तो यह 23 जनवरी को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता हैं, जो फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी हैं. जेपी दत्ता ने फिल्म बॉर्डर (1997) डायरेक्ट की थी. बॉर्डर 2 का बजट 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट में सनी के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म में सुनील शेट्टी समेत कई पुराने स्टार्स के स्पेशल रोल भी देखने को मिल सकते हैं. वहीं, देशभर में बॉर्डर  2 को लेकर खास क्रेज नजर आ रहा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2, Film Border 2, Sunny Deol, Sunny Deol Fee For Border 2, Actor Sunny Deol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com