सनी देओल के प्यार की 7 तस्वीरें, बाद में बनी बेगम, 5वीं फोटो देख कहेंगे- पाजी ने गलती कर दी...

बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने दिवाली के मौके पर अपने फैंस को गबरू के रूप में नई फिल्म का तोहफा दिया है. फिल्म से सनी देओल का धांसू लुक भी सामने आया है. गदर 2 की सफलता के बाद सनी का सिक्का एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर चल पड़ा है. उनकी पिछली हिट फिल्म जाट थी. सनी ने फिल्म बेताब से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी और इसी में फिल्म की हीरोइन से उन्हें प्यार हो गया था. सनी शादीशुदा होते हुए भी अपनी डेब्यू फिल्म की हीरोइन अमृता सिंह को दिल बैठे थे.



सनी देओल शादीशुदा थे, ये बात उनकी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता थी. इसलिए अमृता सिंह और सनी शूटिंग सेट पर एक-दूजे के करीब आ गए थे. अमृता को भी नहीं पता था कि सनी शादीशुदा हैं.





वहीं, सनी शूटिंग से फ्री होकर इंग्लैंड में अपनी पत्नी पूजा से गुपचुप मिलने जाते थे. इधर, एक मैगजीन ने सनी और पूजा की एक तस्वीर छाप दी थी, जिसे देखने के बाद अमृता का दिल टूट गया था.



सनी देओल से झटका मिलने के बाद अमृता बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं और उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ था. सनी की सच्चाई का पता लगने के बाद अमृता सिंह ने खुद से 123 साल छोटे एक्टर सैफ अली खान से शादी रचा ली थी.





सैफ अली खान से शादी रचाने के बाद अमृता सिंह का यह रिश्ता बस 13 साल ही चला और दोनों का तलाक हो गया. हालांकि तलाक से पहले सैफ और अमृता सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के पेरेंट्स बन चुके थे.





सैफ अली खान से तलाक लेने के बाद अमृता सिंह ने बतौर सिंगल मदर अपने दोनों बच्चों का पाला. आज भी सारा और इब्राहिम अपनी मां के साथ रहते हैं, हालांकि पिता के घर भी जाते हैं,





अमृता सिंह ने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए किसी दूसरी शादी का सहारा नहीं लिया, जबकि शादी से पहले पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री संग भी उनका अफेयर रह चुका है.





अमृता सिंह से तलाक लेने के बाद सैफ अली खान ने बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर से शादी रचाई थी. इस शादी से सैफ-करीना के दो बच्चे तैमूर और जहांगीर अली खान हैं, और सभी साथ में रहते हैं.



