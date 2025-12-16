धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार इवेंट में दिखे सनी देओल, फूट-फूट कर लगे रोने, बोले- खून खौलता है

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर भारत-पाक वॉर बेस्ड देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 का आज 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर दमदार टीजर रिलीज हो गया है. टीजर को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. टीजर लॉन्च पर फिल्म की पूरी टीम और स्टारकास्ट मौजूद रही. यहां सबका ध्यान सनी देओल पर गया. स्टार पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी एक बार फिर अपने काम पर लौट गए हैं. यहां एक्टर को इमोशनल होते देखा गया. सनी ने स्टेज पर फिल्म बॉर्डर 2 का दमदार डायलॉग भी बोला, जिसे सुनने के बाद किसी के भी दिल में देशभक्ति जाग उठेगी.



इवेंट में दहाड़े सनी देओल

इस वीडियो में आप देखेंगे कि फौजियों वाली ग्रीन ड्रेस में खड़े सनी देओल ने इवेंट में किए जाने वाले सभी सवालों का जवाब बहुत खूबसूरती से दिया और साथ ही फिल्म के डायलॉग बोलने के लिए भी राजी हो गए. इस दौरान सनी की आंखों में अभी भी उनके पिता के जाने का दुख नजर आ रहा है. सनी ने बॉर्डर 2 के टीजर इवेंट में फिल्म का सिग्नेचर डायलॉग 'आवाज कहां तक जानी चाहिए...लाहौर तक' भी अपनी दहाड़ती आवाज में बोला. इसके बाद सनी ने कुछ ऐसा बोला, जिसे सुनने के बाद इवेंट में मौजूद हर कोई शॉक्ड हो गया.



"Aas paas aise cheeze hoti hai to khoon khaulta hai, fir dekhte nahi aaju baju kya hai. Ye Dharti hamari maa hai, aur hum uski rakhsha karenge"- #SunnyDeol at #Border2 teaser event pic.twitter.com/f5NZE44PxF — $@M (@SAMTHEBESTEST_) December 16, 2025

सनी देओल का क्यों खौलता है खून?

सनी ने कहा, 'आस पास ऐसी चीजें होती तो खून खौलता है, फिर देखते नहीं आजू बाजू कौन है, ये धरती हमारी मां है और हम इसकी रक्षा करेंगे'. बता दें, सनी देओल के पिता धर्मेंद्र का बीती 24 नवंबर को लंबी बीमारी के चलते 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. इससे पहले जब धर्मेंद्र के निधन की फेक खबरें चली थी, तो सनी ने घर के बाहर आकर पैप्स को जमकर लताड़ा था. फिल्म बॉर्डर 2 की बात करें तो यह साल 1997 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म अगले साल 2026 में 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होगी.