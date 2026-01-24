नॉर्थ इंडिया में फिर गरजा सनी देओल का नाम! बॉर्डर 2 की ताबड़तोड़ ओपनिंग, 3 दिन में 100 करोड़ पार करने की तैयारी

बॉलीवुड के दो ऐसे सितारे हैं जिनके डाई हार्ड फैंस माने जाते हैं. एक तरफ शाहरुख खान और दूसरी तरफ सनी देओल. शाहरुख खान के फैंस देश ही नहीं, विदेशों तक फैले हुए हैं और उनकी हर फिल्म रिलीज एक तरह का जश्न बन जाती है. वहीं सनी देओल का दबदबा खास तौर पर नॉर्थ इंडिया बेल्ट में बेहद मजबूत माना जाता है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश- ये वो राज्य हैं जहां सनी देओल की फैन फॉलोइंग आज भी जबरदस्त है. जिस तरह शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होने पर उनके फैंस जश्न मनाते हैं, ठीक वैसा ही माहौल सनी देओल की फिल्मों के दौरान भी देखने को मिलता है.

पहले दिन बॉर्डर 2 ने कमाए 32 करोड़

बिहार, पंजाब और राजस्थान में लोग ट्रकों, ट्रैक्टरों और बाइक्स पर बैठकर सिनेमाघरों तक पहुंचते हैं. ऐसा नजारा जाट के वक्त भी देखने को मिला, गदर 2 के दौरान भी और अब बॉर्डर 2 की रिलीज पर भी वही जोश नजर आ रहा है. बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है और फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी ऊंची थीं. अगर फिल्म के जानकारों और विशेषज्ञों की मानें, तो पहले दिन की कमाई उम्मीदों पर खरी उतरी है. फिल्म ने पहले दिन करीब 32 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. चूंकि रिलीज का पहला दिन वर्किंग डे यानी शुक्रवार था, इसलिए माना जा रहा है कि शनिवार और रविवार को कमाई में और इजाफा हो सकता है, बशर्ते फिल्म दर्शकों को पसंद आती रहे.

जहां तक बॉर्डर 2 की प्रतिक्रिया की बात है, तो फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आलोचकों की तरफ से भी इसे थम्स अप मिला है. फिल्म के गाने और उसका नॉस्टेल्जिया फैक्टर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रहा है. सनी देओल की मजबूत फैन फॉलोइंग के साथ साथ वरुण धवन के भी अपने फैंस हैं और पहली बॉर्डर के चाहने वाले दर्शक तो पहले से ही मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: शाहिद कपूर ने ‘ओ रोमियो' से कमा लिए 45 करोड़! जानें नाना, तृप्ति, दिशा और बाकी सितारों को कितने मिले

खासतौर पर फिल्म के दो गाने- 'संदेशे आते हैं' और 'ऐ जाते हुए लम्हों'- दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं. इमोशन और वॉर का जो मिक्स बॉर्डर 2 में देखने को मिलता है, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया है. अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर कितना आगे जाती है. फिल्म का बजट करीब ढाई सौ करोड़ रुपये बताया जा रहा है. बड़े सितारे और बड़े स्केल पर हुई शूटिंग को देखते हुए यह आंकड़ा हैरान करने वाला नहीं है.

3 दिन में 100 करोड़!

फिल्म कारोबार विश्लेषक गिरीश वानखिडे का कहना है कि बॉर्डर 2 ने शानदार ओपनिंग ली है. उनके मुताबिक फिल्म को मजबूत फ्रैंचाइजी वैल्यू और ब्रांड रिकॉल का पूरा फायदा मिला है. पहले दिन 32 करोड़ रुपये की कमाई इस बात का सबूत है कि फिल्म देशभर के दर्शकों से जुड़ रही है. गिरीश वानखिडे कहते हैं कि फिल्म की मजबूत स्टार कास्ट, सही मार्केटिंग और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है. एक्सटेंडेड वीकेंड को देखते हुए उम्मीद है कि फिल्म तीन दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है और 26 जनवरी की छुट्टी का फायदा मिला तो ये कमाई 150 करोड़ के आसपास भी पहुंच सकती है.

उनके अनुसार शुरुआती शोज में मेट्रो शहरों के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, जो इस बात का संकेत है कि फिल्म को पैन इंडिया रिस्पॉन्स मिल रहा है. पॉजिटिव रिव्यू और सोशल मीडिया पर चल रही अच्छी चर्चा ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ाई है, जिससे शुरुआती भीड़ रिपीट ऑडियंस में बदलती नजर आ रही है.

सही समय पर रिलीज का मिल सकता है फायदा

गिरीश वानखिडे का यह भी कहना है कि फिल्म की रिलीज टाइमिंग सही है और डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से मिले अच्छे स्क्रीन्स ने बॉक्स ऑफिस की रफ्तार को और तेज कर दिया है. अगर यही ट्रेंड बना रहता है, तो म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट और ओटीटी डील्स से मिलने वाली कमाई भी और मजबूत होगी, जिससे बॉर्डर 2 का ओवरऑल बिजनेस मजबूत होता दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: पाक में भारतीय फिल्मों पर बैन, लेकिन इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा ये पाकिस्तानी शो, व्यूज 4 बिलियन पार

नॉर्थ इंडिया में फिल्म के प्रदर्शन को लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अभिमन्यु बंसल का कहना है, "गदर 2 के बाद सनी देओल की लोकप्रियता और बढ़ी है और उसका फायदा साफ तौर पर बॉर्डर 2 की रिलीज में दिखाई दे रहा है. फिल्म ने 32 करोड़ रुपये की जबरदस्त ओपनिंग ली है. अच्छा वर्ड ऑफ माउथ है और आगे लंबा वीकेंड भी है, ऐसे में मुझे उम्मीद है कि चार दिनों में फिल्म करीब 160 करोड़ रुपये का कारोबार कर सकती है. नॉर्थ इंडिया में सनी देओल की पकड़ और भी मजबूत है, जिसकी एक बड़ी वजह उनका पंजाबी बैकग्राउंड भी माना जाता है".

अब देखना यह होगा कि बॉर्डर 2 कितनी जल्दी 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ क्लब में एंट्री लेती है. फिलहाल मार्केट, ऑडियंस और फिल्म आलोचकों से मिल रही रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि फिल्म को तारीफें और वाहवाही दोनों मिल रही हैं.