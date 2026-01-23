विज्ञापन

पाक में भारतीय फिल्मों पर बैन, लेकिन इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा ये पाकिस्तानी शो, व्यूज 4 बिलियन पार

हालिया रिलीज की बात करें तो गदर 2 के बाद अब बॉर्डर 2 भी गल्फ कंट्री और पाकिस्तान में नहीं रिलीज हुई, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत में एक पाकिस्तानी टीवी सीरियल जमकर देखा जा रहा है.

तेरे बिन इंडिया में नंबर 1 पर कर रहा ट्रेंड

बॉलीवुड की कई फिल्में गल्फ कंट्री और पाकिस्तान में बैन हो रही हैं. खासकर वो फिल्में जिसमें भारत और पाक के बीच जंग की कहानी को दिखाया जाता है. हालिया रिलीज की बात करें तो गदर 2 के बाद अब बॉर्डर 2 भी गल्फ कंट्री और पाकिस्तान में नहीं रिलीज हुई, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत में पाकिस्तानी टीवी सीरियल जमकर देखें जा रहे हैं. बीते कुछ सालों से भारतीय दर्शकों में पाक सीरियल को लेकर खूब दिलचस्पी बढ़ी है. यहां तक कि यूट्यूब पर मौजूद इन पाक सीरियल पर भारत में मिलियन-बिलियन में व्यूज आ रहे हैं. इन दिनों भारत में पाक का यह शो खूब देखा जा रहा है. चार साल पुराना यह शो भारत में धड़ल्ले से लाइक किया जा रहा है. यह एक पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा है, जिसने भारतीयों का दिल जीत लिया है.

साल 2022 में हुआ था रिलीज

सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बने इस शो को नूरन मखदूम ने लिखा है और सिराज उल हक ने इसका निर्देशन किया है. इस शो में युमाना जैदी और वहाज अली की खूबसूरत जोड़ी नजर आ रही है. इस जोड़ी को लंबे समय से भारत में प्यार मिला है. शो में बाकी कलाकारों में बुशरा अंसारी, सोहेल समीर और सबीना फारूक जैसे नामी-ग्रामी कलाकार भी हैं. शो के रोमांटिक गाने दिल को छूने का काम करते हैं. शो की कहानी की बात करें तो यह साधारण लड़की और प्रभावशाली लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लाइफस्टाइल में एक-दूजे से बिल्कुल अपोजिट हैं. इस शो में 58 एपिसोड हैं. प्रति एपिसोड का रनटाइम 37 से 42 मिनट का है. इस शो का नाम है तेरे बिन, जो साल 2022 में रिलीज हुआ था और अभी तक भारत में इसका क्रेज बरकरार है.

यूट्यूब पर छाया ये पाक शो

तेरे बिन की कहानी में कई पेचीदा मोड़ होने के बावजूद इसका रोमांटिक पहलू नौजवानों को प्यार करने पर मजबूर करता है. क्योंकि इनकी प्रेम कहानी में कोई दिखावा नहीं है. इस शो में कलाकारों और कहानी के बीच कोई ओवरएक्टिंग और फालतू के सीन भी नहीं दिखते हैं. दर्शक इस शो की कहानी को खुद से रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से आंखों से आंसू भी निकल आते हैं. आईएमडीबी ने इसे 10 में 7.4 रेटिंग दी है.

यूट्यूब पर व्यूज की बात करें तो इसके सभी एपिसोड, क्लिप्स और ओएसटी को मिलाकर कुल 3.91 बिलियन व्यूज आए हैं. इस शो की भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में होती है. टीआरपी की रेस में भी यह शो बहुत आगे खड़ा नजर आता है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस शो का अच्छा खासा फैन बेस है.

