विज्ञापन

शाहिद कपूर ने ‘ओ रोमियो’ से कमा लिए 45 करोड़! जानें नाना, तृप्ति, दिशा और बाकी सितारों को कितने मिले

विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ’रोमियो’ रिलीज़ से पहले ही चर्चा में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद कपूर को फिल्म के लिए 45 करोड़ रुपये की फीस मिली है, जबकि तृप्ति डिमरी को 6 करोड़ और नाना पाटेकर को 4 करोड़ रुपये दिए गए हैं. फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Read Time: 3 mins
Share
शाहिद कपूर ने ‘ओ रोमियो’ से कमा लिए 45 करोड़! जानें नाना, तृप्ति, दिशा और बाकी सितारों को कितने मिले
रिलीज से पहले ही चर्चा में फिल्म ओ रोमियो

O Romeo Star Cast Fees: विशाल भारद्वाज की अपकमिंग फिल्म ‘ओ रोमियो' इस साल 13 फरवरी को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म के ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है. इस फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी जैसे दमदार एक्टर-एक्ट्रेसेस नजर आएंगे. रिलीज से पहले फिल्म की कास्ट की फीस को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं.

किसे मिली ओ रोमियो के लिए सबसे ज्यादा फीस?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में  शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आएंगे. उन्हें इसके लिए 45 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस दी गई है. इसके साथ ही वह इस रोमांटिक एक्शन ड्रामा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए हैं. शाहिद फिल्म में ‘उस्तारा' नाम के किरदार में दिखाई देंगे, जिसे देखने के लिए दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है.

यह भी पढ़ें: पाक में भारतीय फिल्मों पर बैन, लेकिन इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा ये पाकिस्तानी शो, व्यूज 4 बिलियन पार

कितनी है तृप्ति डिमरी और बाकी स्टार्स की फीस

फिल्म की लीड फीमेल एक्ट्रेस के रूप में तृप्ति डिमरी नजर आएंगी. तृप्ति डिमरी को ‘अफशा' के किरदार के लिए 6 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, दिशा पटानी को फिल्म में डांसर जूली के रोल के लिए 2 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं, नाना पाटेकर, जो फिल्म में इस्माइल खान के रोल में नजर आएंगे, उन्होंने इस फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. तमन्ना भाटिया फिल्म में राबिया के किरदार में दिखाई देंगी. हालांकि उनकी फीस को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है. इसी तरह विक्रांत मैसी की फीस का भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है.

फिल्म और स्टार कास्ट

विशाल भारद्वाज की ओर से निर्देशित फिल्म ‘ओ'रोमियो' हुसैन जैदी की किताब ‘माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' से इंस्पायर बताई जा रही है. फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी और दिशा पटानी के अलावा फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी भी लीड रोल में नजर आएंगी. अविनाश तिवारी इसमें नेगेटिव रोल में नजर आएंगे.

यह भी पढ़ें: Border 2 Box Office Collection Day 1: धुरंधर से छावा तक सबके टूटे रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन दहाड़ी सनी देओल की फिल्म




 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
O Romeo, Shahid Kapoor, Nana Patekar, Vishal Bhardwaj, Tripti Dimri
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com