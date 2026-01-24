Border 2: मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दी थी पाकिस्तान को शिकस्त, जानें होशियार सिंह दहिया को फतेह सिंह कलेर ने कैसे बचाया? बॉर्डर 2 की कहानी

बॉर्डर 2, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म के दमदार कॉन्टेंट के कारण बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ सफलता मिल रही है. फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. फिल्म उस समय में ले जाती है, जब भारत की सीमा पर बहुत ज्यादा तनाव था. फिल्म की शुरुआत भारतीय सैनिकों के सीन से होती है, जो अपने परिवार और प्रियजनों को याद कर रहे हैं. फिर भी वे किसी भी कीमत पर देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. फिल्म में 'फतेह सिंह कलेर' (सनी देओल) को दिखाया गया है, जो एक निडर और अनुभवी अधिकारी है, जो बटालियन के लीडर और रीढ़ की हड्डी हैं. उनके साथ 'होशियार सिंह दहिया' (वरुण धवन) हैं, जो एक युवा और दृढ़ निश्चयी अधिकारी हैं.

फिल्म के पहले कुछ मिनटों में खुफिया रिपोर्ट भारतीय सेना को पाकिस्तान के सरप्राइज हमले, ऑपरेशन चंगेज खान के बारे में चेतावनी देती हैं. हालांकि, भारतीय सेना के पास सीमित सैनिक और संसाधन हैं. फिर भी 'फतेह सिंह कलेर' अपनी सेना को लड़ने और दुश्मनों को सीमा पार करने से रोकने का आदेश देते हैं. फिल्म का पहला हाफ सैनिकों के आखिरी सांस तक लड़ने के उनके साहस को दिखाता है.

जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान शुरू करता है और भारी हथियारों, टैंकों और हवाई सहायता से भारतीय सेना पर हमला करना शुरू कर देता है. भारतीय सैनिक संख्या में कम हैं, लेकिन वे फिर भी हार मानने से इनकार कर देते हैं. दुश्मनों को रोकने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना मिल कर लड़ती हैं. युद्ध के दौरान, 'होशियार सिंह दहिया' अपनी बहादुरी साबित करता है, लेकिन कुछ समय बाद वह दुश्मनों से घिर जाता है और उसका बचना लगभग नामुमकिन लगता है.

क्या 'होशियार सिंह दहिया' युद्ध में शहीद हो जाते हैं ?

क्या 'होशियार सिंह दहिया' युद्ध में शहीद हो जाते हैं ? ठीक उसी समय जब सबको लगता है कि 'होशियार सिंह दहिया' युद्ध में बच नहीं पाएंगे, 'फतेह सिंह कलेर' बैकअप फोर्स के साथ आते हैं, जिससे भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों पर जोरदार हमला करती है. युद्ध 'फतेह सिंह कलेर' द्वारा 'होशियार सिंह दहिया' को बचाने के साथ खत्म होता है. भारतीय सेना अपनी सीमा की रक्षा करने में सफल रहती है. बाद में कर्नल होशियार सिंह दहिया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जो भारतीय सेना की जीत, बलिदान और साहस का प्रतीक है.

फिल्म बॉर्डर 2 दर्शकों के लिए एक शानदार सरप्राइज के साथ खत्म होती है. आखिर में 'फतेह सिंह कलेर' अपनी पत्नी के साथ एक गुरुद्वारे जाते हैं और अपने सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं. उस समय'फतेह सिंह कलेर' उन सभी शहीदों को देखते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी. इसमें अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी शामिल थे, ये पहली फिल्म में शहीद हो गए थे. बॉर्डर 2 भारतीय सेना की ओर गर्व से मुस्कुराते हुए खत्म होती है.

बॉर्डर 2 के बारे में

फिल्म बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मोना सिंह लीड रोल में हैं. मोना सिंह फिल्म में सनी देओल की पत्नी का किरदार निभा रही हैं. दूसरी ओर, दिलजीत दोसांझ 'निर्मल जीत सिंह सेखों' का किरदार निभा रहे हैं. वह एक फ्लाइंग ऑफिसर थे, जिन्हें युद्ध के दौरान श्रीनगर एयर बेस की रक्षा करने के लिए परमवीर चक्र मिला था. अहान शेट्टी ने INS खुखरी के 'लेफ्टिनेंट कमांडर एम.एस. रावत' का किरदार निभाया.