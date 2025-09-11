संजय कपूर की बहन का दावा: 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए गए थे करिश्मा के बच्चे, प्रिया ने रची साजिश

दिवंगत इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति ने उनकी विधवा प्रिया सचदेव और करिश्मा कपूर और उनके बच्चों, यहां तक कि उनकी मां रानी कपूर के बीच संपत्ति विवाद को जन्म दे दिया है. इस पूरे विवाद के बीच संजय की बहन मंधिरा कपूर ने इस कानूनी लड़ाई पर अपनी बात रखी है. एचटी सिटी को दिए एक इंटरव्यू में मंधिरा ने कहा कि यह 'दुखद' है कि संजय और करिश्मा के बच्चों - समायरा और कियान - को अपने अधिकारों के लिए इस कानूनी पचड़े में घसीटा जा रहा है. उन्होंने प्रिया पर संजय की वसीयत रानी (मां) से छिपाने का आरोप भी लगाया और यह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है.

ब्रिटेन की मंधिरा ने कहा कि संजय की मृत्यु के बाद से उन्हें शोक मनाने का मौका नहीं मिला है, और यह हर दिन एक सदमा रहा है. "मेरी मां (रानी सुरिंदर कपूर) इस मामले को अदालत में नहीं ले जाना चाहती थीं, और हमें अब भी उम्मीद है कि प्रिया आगे आएंगी और हमें वो देंगी जो हम मांग रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके बच्चों को उनकी वसीयत से अलग कर दिया गया है." उन्होंने कहा.

मंधिरा ने आगे कहा, "मेरी मां को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि क्या किसके पास जाएगा. यह बहुत बुरा रहा है. मैं बार-बार यही कहती रहती हूं कि यह एक ऐसा बुरा सपना है जिससे हम जागना चाहते हैं, और हमें तो अभी शोक मनाने की भी इजाजत नहीं है."

करिश्मा कपूर से संजय के बच्चों के साथ उनके रिश्ते पर मंधिरा

मंधिरा कपूर ने जोर देकर कहा कि दिवंगत इंडस्ट्रियलिस्ट का समायरा और कियान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, इसलिए यह और भी अजीब है कि प्रिया उनकी वसीयत की इकलौती लाभार्थी हैं. "हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं. मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे भाई और उनके बच्चों के साथ उनके रिश्ते को जानता होगा, तो यह सबसे अजीब बात है जो सामने आई है: कि उन्हें अलग कर दिया गया है और प्रिया इस वसीयत की एकमात्र लाभार्थी हैं."

करिश्मा के बच्चों द्वारा प्रिया के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने और संजय की मां द्वारा 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का दावा करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रिया को निर्देश दिया कि वह संजय की मृत्यु के दिन तक की सभी चल और अचल संपत्तियों का खुलासा करें और मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की.