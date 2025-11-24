विज्ञापन

Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र को आखिरी सलाम कहने पहुंचे सलमान खान, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर मायूसी

Dharmendra Last Rites: सलमान खान के अलावा उनके पिता सलीम खान भी श्मशान घाट पहुंचे और धर्मेंद्र को अलविदा कहा. इनेक अलावा अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, गौरी खान, संजय दत्त, अनिल कपूर भी वहां पहुंचे.

Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र को आखिरी सलाम कहने पहुंचे सलमान खान, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर मायूसी
Dharmendra Last Rites: धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे सलमान
नई दिल्ली:

Dharmendra Last Rites: IANS के अनुसार, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. वहीं मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में सुपरस्टार का अंतिम संस्कार चल रहा है, जिसमें दिग्गज को अंतिम विदाई देने कई सेलेब्स पहुंच रहे हैं. सलमान खान जिन्हें धर्मेंद्र अपने बेटों जैसा मानते थे वो भी नम आखों से धरम पाजी को अंतिम विदाई देने पहुंचें. सलमान की आंखों पर काला चश्मा था और चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता नजर आ रही थी. एक तरफ आज उनके पिता सलीम खान का बर्थडे है वहीं दूसरी तरफ उनके पिता जैसे धर्मेंद्र ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा. ये पल वाकई सलमान खान के लिए भी कम मुश्किल नहीं होगा.

सलमान खान के अलावा उनके पिता सलीम खान भी श्मशान घाट पहुंचे और धर्मेंद्र को अलविदा कहा. इनेक अलावा अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, गौरी खान, संजय दत्त, अनिल कपूर भी वहां पहुंचे. करण जौहर ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए धरम पाजी को याद किया और सिनेमा में उनके योगदान पर भी बात की. धरम पाजी का जाना वाकई हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है.

पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र को उम्र संबंधी परेशानियों के चलते रेगुलर चेकअप के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. कुछ दिन वहीं इलाज चला फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. डॉक्टरों का कहना था कि इलाज घर पर चलेगा और रिकवरी पर नजर रखी जाएगी. हालांकि आज 24 नवंबर को उनके निधन की खबर ने सभी को एक गहरा झटका दिया.

