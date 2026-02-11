गोविंदा की हो रही पत्नी से सुलह? सुनीता आहूजा ने सासू मां के साथ शेयर की पुरानी फोटो, बोलीं- जय माता दी

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा खबरों में हैं क्योंकि सुनीता एक्टर के एक बहुत छोटी लड़की के साथ कथित अफेयर के बारे में बात करती रही हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में लड़की का नाम कोमल होने का भी इशारा किया, उन्होंने कहा, "मुझे कोमल नाम से नफरत है." इस पर गोविंदा ने भी जवाब दिया है. हालांकि इस सारे विवाद के बीच, सुनीता ने गोविंदा के साथ सुलह का इशारा किया है. उनकी ताजा पोस्ट ने सुलह की खबरों को जोर दिया है. दरअसल, सुनीता ने अपने सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है, जिसमें वह गोविंदा और उनकी मां के साथ नजर आ रही हैं.

गोविंदा और सुनीता के बीच हुई सुलह?

सुनीता ने गोविंदा के साथ सुलह का इशारा किया है. सुनीता ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में गोविंदा और उनकी मां निर्मला देवी के साथ एक थ्रोबैक फ़ोटो शेयर की है. उनके कैप्शन में लिखा था, "अच्छे पुराने दिन जल्द ही वापस आएंगे जय माता दी." इसके साथ, सुनीता ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिन अच्छे होंगे और उनके पति के साथ जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी.

नेटिजन्स ने उनके पोस्ट पर रिएक्ट किया है. एक कमेंट में लिखा था, “लव यू गाइज टुगेदर.” दूसरे ने लिखा, “सुनीता दीदी. लव यू दीदी…और गोविंदा जी डबल लव यू. संभाल दो दीदी बिखरने मत देना प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूं आपको.” एक तीसरे यूजर ने लिखा, “हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हों और आपकी फ़ैमिली से जलने वालों को भगवान कभी माफ न करें.”

वहीं, कुछ लोगों ने उन्हें इस मामले को प्राइवेटली हैंडल करने की सलाह दी. एक कमेंट में कहा गया, “अगर आप अपने पति से प्यार करती हैं तो प्लीज दूसरों से उनके बारे में बुरी बातें न कहें. बाहर वाले कभी आपको ठीक करने नहीं आते. सिर्फ आप ही इसे ठीक कर सकती हैं. आगे आपकी मर्जी. भगवान आप दोनों का भला करे.”

गोविंदा ने दी थी सफाई

बता दें कि सुनीता के अरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए हाल में ANI को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा कि, “मुझ पर कब नहीं लगा आरोप. जो आरोप लगा रहा है मेरे बचपन का प्यार है. प्यार के मामले में. यह कभी ठीक से काम नहीं किया. अब जो प्यार हो रहा है किसी के सोचने के मुताबिक यह बुढ़ापे का है. एक बैल को पूरी जिंदगी इस्तेमाल करने के बाद, उसे स्लॉटरहाउस भेज दिया जाता है.”

उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा, “मैंने चार सुपरस्टार, मिस यूनिवर्स हीरोइन के साथ काम किया है. मैंने कभी उनकी तरफ देखा नहीं. एक मेरी हीरोइन ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने तंग किया हो या किसी के लिए अपशब्द कह दिया हो. इसलिए जो हीरोइन मेरे घर आ रही है और मेरे अपने प्रोडक्शन से अपना करियर शुरू कर रही है, मैं उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा.”