सुनीता आहूजा के भांजे की 10 तस्वीरें, गोविंदा से कम नहीं इनका स्टाइल और चार्म, 6वीं फोटो पर फैंस हो गए फिदा

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा से ज्यादा इन दिनों उनकी पत्नी सुनीता आहूजा सुर्खियों में बनी हुई हैं. सुनीता अपने बयानों की वजह से छाई रहती हैं. वो कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं हैं जिसकी वजह वो हर बार चर्चा में बनी रहती हैं. सुनीता ने अब अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लिया है जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती रहती हैं. गोविंदा के भांजों के बारे में तो सभी को पता है पर क्या आपको पता है सुनीता आहूजा का भी एक भांजा है. सुनीता का ये भांजा एक आरजे है. जो उन्हें अपनी मां जैसा ही मानता है. सुनीता के भांजे का नाम अर्जुन सिंह है. आइए आपको अर्जुन के बारे में बताते हैं.



अर्जुन सिंह एक आरजे और होस्ट हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं.

अर्जुन ने कुछ दिन पहले अपनी मां और मासी के साथ वीडियो शेयर की थी. जिसमें वो उनके बचपन की बातों के बारे में बताते नजर आए.

अर्जुन सुनीता आहूजा को अपनी मां जैसा ही मानता है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए भी लिखा था मेरी दो दो मां हैं.

अर्जुन सुनीता की बहन संगीता सिंह के बेटे हैं. अर्जुन आए दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. उन्हें लोग काफी पसंद करते हैं.

अर्जुन आए दिन वीडियो भी शेयर करते हैं जिसमें अपने काम के बारे में जानकारी देते रहते हैं. बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वो सुनीता आहूजा के भांजे हैं.

अर्जुन कई सेलेब्स का इंटरव्यू भी कर चुके हैं. उनके इंस्टाग्राम पर उनके इंटरव्यू की झलक दिखाई गई है.

अर्जुन किसी शो में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने अपने शो की क्लिप भी शेयर की हुई हैं.

अर्जुन पिछले 8 सालों से लाइव शो, वेडिंग और कॉर्पोरेट इवेंट को होस्ट कर चुके हैं.

उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. इंस्टाग्राम पर अर्जुन के 10.1K फॉलोअर्स हैं. उनके हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स होते हैं.

सुनीता आहूजा भी अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं तो आने वाले दिनों में फैंस को दोनों की साथ में कई वीडियो देखने को मिल सकते हैं.