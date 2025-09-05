विज्ञापन

सुनीता आहूजा के भांजे की 10 तस्वीरें, गोविंदा से कम नहीं इनका स्टाइल और चार्म, 6वीं फोटो पर फैंस हो गए फिदा

सुनीता आहूजा के भांजे की हालिया तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं. फैंस देख कर कह रहे हैं कि उनका लुक और स्टाइल गोविंदा से कम नहीं.

Read Time: 2 mins
Share
सुनीता आहूजा के भांजे की 10 तस्वीरें, गोविंदा से कम नहीं इनका स्टाइल और चार्म, 6वीं फोटो पर फैंस हो गए फिदा
सुनीता आहूजा के भांजे की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा से ज्यादा इन दिनों उनकी पत्नी सुनीता आहूजा सुर्खियों में बनी हुई हैं. सुनीता अपने बयानों की वजह से छाई रहती हैं. वो कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं हैं जिसकी वजह वो हर बार चर्चा में बनी रहती हैं. सुनीता ने अब अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लिया है जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती रहती हैं. गोविंदा के भांजों के बारे में तो सभी को पता है पर क्या आपको पता है सुनीता आहूजा का भी एक भांजा है. सुनीता का ये भांजा एक आरजे है. जो उन्हें अपनी मां जैसा ही मानता है. सुनीता के भांजे का नाम अर्जुन सिंह है. आइए आपको अर्जुन के बारे में बताते हैं.

अर्जुन सिंह एक आरजे और होस्ट हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अर्जुन ने कुछ दिन पहले अपनी मां और मासी के साथ वीडियो शेयर की थी. जिसमें वो उनके बचपन की बातों के बारे में बताते नजर आए.

Latest and Breaking News on NDTV

अर्जुन सुनीता आहूजा को अपनी मां जैसा ही मानता है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए भी लिखा था मेरी दो दो मां हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अर्जुन सुनीता की बहन संगीता सिंह के बेटे हैं. अर्जुन आए दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. उन्हें लोग काफी पसंद करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अर्जुन आए दिन वीडियो भी शेयर करते हैं जिसमें अपने काम के बारे में जानकारी देते रहते हैं. बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वो सुनीता आहूजा के भांजे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अर्जुन कई सेलेब्स का इंटरव्यू भी कर चुके हैं. उनके इंस्टाग्राम पर उनके इंटरव्यू की झलक दिखाई गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

अर्जुन किसी शो में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने अपने शो की क्लिप भी शेयर की हुई हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अर्जुन पिछले 8 सालों से लाइव शो, वेडिंग और कॉर्पोरेट इवेंट को होस्ट कर चुके हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. इंस्टाग्राम पर अर्जुन के 10.1K फॉलोअर्स हैं. उनके हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स होते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

सुनीता आहूजा भी अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं तो आने वाले दिनों में फैंस को दोनों की साथ में कई वीडियो देखने को मिल सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arjun Singh, Govinda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com