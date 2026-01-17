गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी... सुनीता आहूजा को आया गुस्सा! बोलीं- सतर्क हो जा बेटा

90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा का रिलेशनशिप पिछले काफी समय से चर्चा में है. वहीं तलाक की खबरें आने के बाद से कई दावे सामने आए, जिसमें अफेयर की बात भी कही गई. लेकिन सुनीता आहूजा ने तलाक की अफवाहों को खारिज किया और कथित अफेयर के बारे में बात की. लेकिन अब नए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने गोविंदा के अफेयर को लेकर हिंट दिया और कहा, ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

अफेयर की खबरों पर सुनीता आहूजा ने कही ये बात

मिस मालिनी का पॉडकास्ट इंटरव्यू, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. उसका एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें सुनीता आहूजा गोविंदा के कथित अफेयर के बारे में बात करती हुई दिख रही हैं. वह कहती हैं, मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी. मैं नेपाल की हूं. खुकरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी. इसलिए बोलती हूं. सतर्क हो जा बेटा. अभी भी. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.

बेटे के लिए सुनीता आहूजा ने कहा- तू बाप है कि क्या है?

आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात करते हुए सुनीता आहूजा कहती हैं, ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं. लेकिन तुम थोड़ी बेवकूफ हो. तुम 63 के हो गए हो. तुम्हें टीना की शादी करवानी चाहिए. यश का करियर है. आगे बेटे यश के करियर में गोविंदा की भागीदारी की कमी पर सुनीता कहती हैं, गोविंदा का बेटा होना. उसने नहीं कहा, आप मेरी हेल्प कर दो. गोविंदा ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की. मैंने उसके मुंह पर बोला तू बाप है कि क्या है?

तलाक की खबरों को बताया अफवाह

2025 की गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में सुनीता आहूजा ने पैपराजी से बात करते हुए तलाक की खबरों को अफवाह बताया था. उन्होंने कहा, आज मीडिया के मुंह पर थप्पड़ नहीं पड़ी है क्या? हमको साथ में देख कर. इतना क्लोज. अगर कुछ होता तो इतने नजदीक होते? हमारी दूरिया होती. कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता. चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए. मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है.

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी

1987 में गोविंदा ने करियर के पीक पर सुनीता आहूजा से शादी की थी. लेकिन बेटी टीना के जन्म यानी 1989 तक दोनों ने शादी को सीक्रेट रखा. वहीं कपल का एक बेटा यशवर्धन भी है. दोनों की शादी बीते दशक की पॉपुलर लव स्टोरीज में से एक रही है.