विज्ञापन
WAR UPDATE

प्रियदर्शन ने किया था ऐसा कमाल, सुबह 5 बजे सेट पर हुए हाजिर गोविंदा और सलमान खान जैसे लेट-लतीफ

बॉलीवुड के सबसे बड़े लेट-लतीफ गोविंदा और सलमान खान को फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन ने सीधा करके रख दिया था, दोनों अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान सुबह 5 सेट पर पहुंच जाते थे. जानें अपनाई थी कौन सी ट्रिक.

Read Time: 3 mins
Share
प्रियदर्शन ने किया था ऐसा कमाल, सुबह 5 बजे सेट पर हुए हाजिर गोविंदा और सलमान खान जैसे लेट-लतीफ
प्रियदर्शन ने सुनाया गोविंदा और सलमान खान से जुड़ा मजेदार किस्सा
नई दिल्ली:

मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन (Priyadarshan) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि पद्म श्री अवॉर्ड नहीं, बल्कि गोविंदा (Govinda) और सलमान खान (Salman Khan) जैसे सितारों को सुबह 5 बजे शूटिंग सेट पर बुलाकर फिल्म समय पर पूरी करना है. यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए खास पहचान रखने वाले प्रियदर्शन, ने यह बात मैशेबल इंडिया के साथ बातचीत में कही. इस तरह प्रियदर्शन ने वो काम कर दिखाया था जो बड़े-बड़े डायरेक्टर नहीं कर सके थे. लेकिन कैसे?

यह भी पढ़ें: ऑस्कर के 6 धुरंधर, चार बार जीता ऑस्कर अवॉर्ड, एक बार भी लेने नहीं गई ये एक्ट्रेस

Latest and Breaking News on NDTV

प्रियदर्शन ने खोला राज

प्रियदर्शन ने बताया कि जब उन्हें पद्म श्री अवॉर्ड मिला, तो एक पत्रकार ने पूछा कि क्या यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'नहीं, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि गोविंदा और सलमान खान को सुबह 5 बजे उठाकर फिल्म समय पर पूरी करना है.' उन्होंने आगे कहा कि गोविंदा की लेट आने की आदत के बारे में उन्होंने सुना था, इसलिए उन्होंने गोविंदा से साफ कह दिया था कि अगर समय पर नहीं आ सकते तो फिल्म मत करो. लेकिन गोविंदा हर दिन समय पर पहुंचे और शूटिंग मजेदार रही.

Latest and Breaking News on NDTV

भागम भाग में गोविंदा के साथ किया काम

यह खुलासा प्रियदर्शन की फिल्म ‘भगम भाग' के संदर्भ में आया, जिसमें गोविंदा ने अक्षय कुमार के साथ काम किया था. यह 2006 की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया. प्रियदर्शन ने बताया कि उन्होंने गोविंदा को अपनी लाइनें खुद ऐड करने से भी मना किया था, क्योंकि स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी. गोविंदा ने उनकी बात मानी और फिल्म एक ही शेड्यूल में पूरी हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रियदर्शन की ‘क्यों कि…' में सलमान खान थे एक्टर

सलमान खान के साथ प्रियदर्शन ने ‘क्यों कि…' (2005) फिल्म में काम किया था. सलमान भी अपनी लेट लतीफी के लिए मशहूर थे, लेकिन वे समय पर पहुंचे. प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान ने मजाक में कहा, 'अगली बार फिल्म बनाओगे तो 5 बजे नहीं आऊंगा.' यह फिल्म एक इमोशनल ड्रामा थी, जिसमें सलमान की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.

प्रियदर्शन की हिंदी फिल्में

प्रियदर्शन बॉलीवुड में 30 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं, जिनमें ‘हेरा फेरी', ‘हंगामा', ‘भूल भुलैया' जैसी हिट्स शामिल हैं. वे मलयालम सिनेमा से बॉलीवुड आए और अपनी अनोखी कॉमेडी स्टाइल से फेमस हुए. हाल ही में वे अपनी नई फिल्म ‘भूत बंगला' की प्रमोशन में व्यस्त हैं, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी जॉनर की है और 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govinda, Salman Khan, Priyadarshan, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com