सुनील दत्त के दामाद की 10 तस्वीरें, बेटी ने भाई संजय दत्त के बेस्ट फ्रेंड से की थी शादी, 7वीं पर बोलेंगे- ये तो टॉप हीरो है

गुजरे जमाने के दो एक्टर राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त से खास तालुकात रखने वाले एक्टर कुमार गौरव को कौन नहीं जानता. कुमार गौरव एक्टर राजेंद्र के बेटे तो सुनील दत्त के दामाद हैं. 80 के दशक में वह अपने साले संजय दत्त को पर्सनैलिटी और एक्टिंग में कड़ी टक्कर देते थे. संजय और कुमार गौरव जिगरी यार भी थे. एक समय में कुमार गौरव का जलवा हुआ करता था. आपको बता दें कि कुमार गौरव अपनी डेब्यू फिल्म से ही रातों-रात स्टार बन गए थे और हर फिल्म में उनका हिट होना तय होता था. लेकिन एक्टर के घमंड ने उनका बना बनाया करियर बर्बाद कर दिया. कैसे आइए जानते हैं.

कुमार गौरव ने साल 1981 में फिल्म लव स्टोरी से डेब्यू किया था. लव स्टोरी 80 के दशक की सुपरहिट फिल्मों में शामिल है.

इस फिल्म से उनकी किस्मत चमकी और एक के बाद एक फिल्म मिलने लगी. कुमार अपनी हैंडसम पर्सनैलिटी से भी चर्चा में रहते थे.

कुमार अपनी डेब्यू फिल्म की हीरोइन विजयता पंडित संग रिलेशनशिप में आ गए थे. लेकिन उन्होंने पिता के कहने में यह रिश्ता तोड़ दिया था.

वहीं, कुमार ने राज कपूर की बेटी से भी सगाई तोड़ थी और फिर पिता के कहने पर शादी रचाई.

कुमार गौरव ने साल 1984 में सुनील दत्त की बेटी और संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी रचाई थी.

कुमार गौरव ने अपने बने बनाए करियर को खुद ही बर्बाद कर लिया था. इसकी वजह थी नई एक्ट्रेस के साथ काम ना करने की जिद.

एक्टर अपनी पहली ही फिल्म से खुद को सुपरस्टार समझने लगे थे और नई-नई एक्ट्रेस संग काम करने से मना करते थे.

ऐसा करना खुद एक्टर के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि नई-नई एक्ट्रेस संग काम ना करने के चलते उनके हाथ से फिल्में निकलती रहीं.

कुमार गौरव ने राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस मंदाकिनी संग भी काम करने से मना कर दिया था.

क्टर के इस घमंड की वजह से उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गया और देखते ही देखते उनका फिल्मी करियर गर्त में चला गया.



