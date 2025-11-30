विज्ञापन

44 साल पहले आई इस फिल्म में थे एक नहीं 8 सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सुपरफ्लॉप, टीवी पर हुई सुपरहिट, बनी कल्ट क्लासिक

इस फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था. इसमें भारी स्टारकास्ट को शामिल किया था जिसमें अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, शशि कपूर, कुलभूषण खरबंदा, राखी गुलजार, परवीन बॉबी, बिंदिया गोस्वामी,जॉनी वाकर और शत्रुघ्न सिन्हा थे.

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कई सारी फिल्मों में काम किया हैं, जिसमें से अधिकतर फिल्में सुपरहिट रहीं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थी जिन्हें दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया. हम बात कर रहे हैं साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म 'शान' के बारे में. इस फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था. इसमें भारी स्टारकास्ट को शामिल किया था जिसमें अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, शशि कपूर, कुलभूषण खरबंदा, राखी गुलजार, परवीन बॉबी, बिंदिया गोस्वामी,जॉनी वाकर और शत्रुघ्न सिन्हा थे.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को मिला था पहला ऑफर

इस मल्टी-स्टारर फिल्म के लिए, निर्देशक रमेश सिप्पी ने विजय के किरदार के लिए धर्मेंद्र और रेणु के किरदार के लिए हेमा मालिनी को चुना था. उस समय, दोनों सुपरस्टार माने जाते थे और दर्शकों को उनकी जोड़ी बेहद पसंद आती थी. हालाँकि, रमेश के साथ कई अनकहे विवादों के कारण धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इस फिल्म से बाहर हो गए.

शान के लिए अमिताभ बच्चन से संपर्क

जब बॉलीवुड के ही-मैन ने फिल्म से दूरी बना ली, तो निर्देशक रमेश सिप्पी ने विजय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को चुना. हालांकि, शुरुआती दौर में सिप्पी ने शशि कपूर की ओर से निभाए गए रवि के किरदार के लिए अमिताभ पर विचार किया, जो बाद में उनके लिए विजय बन गया. इस बीच, फिल्म में रेणु का किरदार, जो पहले हेमा को दिया गया था, अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी को मिल गया, जो उस समय ड्रीम गर्ल से अपनी समानता और अभिनेता विनोद मेहरा के साथ अपने संबंधों के लिए मशहूर थीं.

6 करोड़ के बजट में बनी उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म

शान उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी. इसे 6 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया था. इस फिल्म को 3 साल तक बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म का खिताब मिला. इतने महंगे बजट में बनी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी लेकिन दर्शकों को यह फिल्म पसंद नहीं आई जिसका असर इसके कलेक्शन पर पड़ा और यह फिल्म फ्लॉप हो गई.

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप लेकिन टीवी पर बनी हिट

जब इस फिल्म का टेलीकास्ट टीवी पर बार-बार किया गया तो यह फिल्म दर्शकों के बीच हिट हो गई. इस फिल्म में 6 गाने थे और सभी सुपरहिट हुए. बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के कुछ समय बाद इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया. जिससे मेकर्स को कई साल बाद प्रॉफिट हुआ.

Amitabh Bachchan, Shaan Movie, Sunil Dutt, Shashi Kapoor, Film Shan
