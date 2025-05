हेरा फेरी 3 विवाद के बीच सुनील शेट्टी ने दी परेश रावल को जन्मदिन की बधाई, ‘बाबू भैया’ के लिए ‘श्याम’ ने लिखी ये बात 

एक्टर परेश रावल के 70वें जन्मदिन पर फिल्म जगत के तमाम सितारों ने उन्हें बधाई दी. इसी बीच हेरा फेरी 3 की कॉन्ट्रोवर्सी के बीच सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खास अंदाज में शुभकामनाएं दीं और ‘बाबू भाई' को कॉमेडी और इंटेलिजेंस का पावरहाउस बताया. परेश रावल को जन्मदिन की बधाई देते हुए सुनील शेट्टी ने एक्स हैंडल पर उनके साथ एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, “ऐसे इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जो इंटेलिजेंस और कॉमेडी दोनों में कमाल है. इससे भी बढ़कर खास बात यह है कि आप एक शानदार इंसान हैं. आपको ढेरों प्यार और सम्मान परेश जी.”

सुनील शेट्टी के साथ ही अभिनेता रितेश देशमुख ने भी परेश रावल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. रितेश देशमुख ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “हैप्पी बर्थडे परेश भाई, आप अपनी प्रतिभा से हमें मंत्रमुग्ध करते रहें. आपका दिन शानदार हो और आने वाला साल और भी शानदार हो.” इस पोस्ट पर लोगों का रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने हेरा फेरी 3 में परेश रावल को वापस आने की ख्वाहिश जाहिर की है.

To the man... Who is a powerhouse of both Wit & Wisdom and an even more wonderful human being.



Happy happy birthday Pareshji. Much love and respect always. @SirPareshRawal pic.twitter.com/KRDP0kSCql