Thama Teaser: रश्मिका-आयुष्मान की थामा के टीजर में बाजी मार गए नवाजुद्दीन, 75 साल से कर रहे इस चीज का इंतजार

आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म थामा का टीजर रिलीज कर दिया गया है. टीजर में बताया गया है कि ये पहली रोमांटिक फिल्म है जिसमें हॉरर कॉमेडी के एलिमेंट्स को जोड़ा गया है. टीजर की बात करें तो इसमें करीब-करीब सबकी एक झलक दे दी गई है. आपको रश्मिका, आयुष्मान, परेश रावल, नवाजुद्दीन यहां तक कि मलाइका की भी झलक देखने को मिल जाएगी. मलाइका इस फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर करने वाली हैं.

थामा की रिलीज की बात करें तो ये फिल्म इसी साल यानी कि 2025 की दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म में वो कुछ ऐसा पेश करने जा रहे हैं जो कि इससे पहले नहीं देखा गया है. बात करें सोशल मीडिया पर मिल रहे रिस्पॉन्स की तो यहां लोगों को फिल्म की झलक पसंद आ रही है. एक यूजर ने लिखा, YRF का स्पाई यूनिवर्स गया काम से. एक ने लिखा, रश्मिका अगली ब्लॉकबस्टर के साथ तैयार हैं. एक ने कमेंट किया, फाइनली बॉलीवुड की तरफ से एक एक्साइटिंग टीजर. मलाइका अरोड़ा जो खुद डांस करती नजर आ रही हैं उन्होंने टीजर वीडियो पर उफ्फ कमेंट किया. शायद उनका ये उफ्फ खुद उन्हीं के लिए रहा होगा.

पिछले काफी समय से इस जॉनर की फिल्मों में स्पेशल सॉन्ड ग्लैमर का तड़का लगाते आए हैं. फिर चाहे स्त्री का कमरिया हो, सत्री-2 का आज की रात, भेड़िया का ठुमकेश्वरी. इन सभी गानों ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. तमन्ना, कृति सेनॉन के बाद अब ये जिम्मेदारी मलाइका अरोड़ा ने अपने हाथ में ली है.