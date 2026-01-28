विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर ने 55 दिन में बना डाला ये रिकॉर्ड, बनी भारत में 1000 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म

Dhurandhar Box Office Collection: 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत से ही छाई रही. अब रिलीज के 55 दिन बाद फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

Dhurandhar Box Office Collection Day 55
नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office: रिलीज के करीब  दो महीने बाद भी धुरंधर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने पहले छह हफ्तों में रिकॉर्ड तोड़ दिए, हफ्ते दर हफ्ते रोजाना कलेक्शन के नए रिकॉर्ड बनाए. अब अपने आठवें हफ्ते में फिल्म ने एक नई ऊंचाई हासिल की है. धुरंधर भारत में ₹1000 करोड़ ग्रॉस कमाने वाली चौथी फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में बाकी सभी फिल्में साउथ की हैं. इस हिसाब से इस लिस्ट में ये एक अकेली बॉलीवुड फिल्म है.

धुरंधर ने भारत में ₹1000 करोड़ कमाए

अपने आठवें वीकेंड में धुरंधर ने भारत में ₹2.9 करोड़ नेट कमाए, और गणतंत्र दिवस पर ₹1.25 करोड़ और जोड़ लिए. 26 जनवरी को सिनेमाघरों में अपने 53वें दिन इसकी कमाई ने धुरंधर के डोमेस्टिक कलेक्शन को ₹1000 करोड़ के पार पहुंचा दिया. फिल्म ने अब भारत में ₹1002 करोड़ ग्रॉस (₹835 करोड़ नेट) कमाए हैं. शाहरुख खान की जवान ने डोमेस्टिक मार्केट में ₹760 करोड़ ग्रॉस कमाए थे.

₹1000 करोड़ क्लब की बढ़ाई शान

रणवीर सिंह की धुरंधर अब सिर्फ चार फिल्मों के बेहद ही स्पेशल ग्रुप में शामिल हो गई है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2: द रूल है, जिसने भारत में ₹1,471 करोड़ कमाए. पुष्पा 2 ने एसएस राजामौली की बाहुबली 2: द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने 2017 में ₹1417 करोड़ कमाए थे. इस लिस्ट में तीसरी फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म है - यश-स्टारर KGF चैप्टर 2, जिसने भारत में ₹1001 करोड़ कमाए.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर विदेशों में भी जबरदस्त सक्सेसफुल रही है, मिडिल ईस्ट में बैन होने के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में 33 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की है. 28 जनवरी तक इसका दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन लगभग ₹1300 करोड़ है. इस स्पाई थ्रिलर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इसमें रणवीर लीड रोल में हैं साथ में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी हैं. कहानी को खत्म करने के लिए इसका सीक्वल धुरंधर 2, मार्च में रिलीज होगा.

