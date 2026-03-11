अनुराग डोभाल का सुसाइड वीडियो था पब्लिसिटी स्टंट! वीडियो शेयर कर भाई बोला- लोग हमें जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं

UK07 राइडर के नाम से मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल और उनके परिवार के बीच पब्लिक में झगड़ा तब और बढ़ गया जब उनके भाई अतुल डोभाल, जिन्हें कलम इंक के नाम से भी जाना जाता है, ने उन पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कई वीडियो शेयर किए. शनिवार (7 मार्च) रात को गाजियाबाद के मसूरी इलाके में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान अनुराग की कार क्रैश हो गई, जिसके बाद इस झगड़े ने खूब सुर्खियां बटोरीं.

हादसे से कुछ देर पहले अनुराग ने अपने माता-पिता और भाई पर उन्हें मेंटली परेशान करने का आरोप लगाया था और कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो वे इसके लिए जिम्मेदार होंगे. इस घटना और बढ़ती ऑनलाइन बहस के बाद, कलम इंक ने इंस्टाग्राम पर डिटेल में वीडियो जारी किए, जिसमें आरोपों से इनकार किया गया और अधिकारियों से मामले की जांच करने की अपील की गई.

अनुराग डोभाल के भाई कलम इंक ने उनके आरोपों को चुनौती दी, जान से मारने की धमकियों के बीच जांच की मांग की. कलम इंक ने कहा, लोगों ने हमें जिंदा जलाने की धमकी दी.अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है.

कलम इंक ने अनुराग की पत्नी रितिका के बारे में की बात

पहले लगाए गए आरोपों में से एक यह था कि अनुराग डोभाल की पत्नी, रितिका को किचन में अंदर जाने या खाना बनाने की इजाजत नहीं थी. इस पर बात करते हुए, कलम इंक ने कहा कि दावे को गलत समझा गया है. उन्होंने कहा, "रितिका को हमेशा के लिए खाना बनाने से नहीं रोका गया था. हमारे परिवार में किसी की मौत हुई थी और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार, ऐसी मौत के बाद कुछ समय तक खाना नहीं बनाया जाता. इसीलिए उसे उस समय खाना न बनाने के लिए कहा गया था." उन्होंने आगे कहा कि रितिका ने पहले भी कई बार उनके किचन में खाना बनाया था.

कलम इंक ने ऑनलाइन चल रहे एक ऑडियो क्लिप के असली होने पर भी सवाल उठाया, यह दावा करते हुए कि इसे इस तरह से एडिट किया गया था कि इसमें स्थिति का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया था. "ऑडियो को अनुराग ने एडिट किया है. इसमें सिर्फ मेरे माता-पिता का रिएक्शन दिखता है, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि इससे पहले उन्हें कैसे उकसाया गया था." उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने भाई की प्रॉपर्टी पर कंट्रोल कर लिया था या झूठे कानूनी केस शुरू किए थे.

अनुराग के आरोपों को दी चुनौती

अनुराग को धमकाने के लिए मनाली जाने के दावों का जवाब देते हुए, कलम इंक ने कहा कि आरोप को आसानी से वेरिफाई किया जा सकता है. उन्होंने कहा, "मेरे GPS रिकॉर्ड चेक करें. देखें कि क्या मैं पिछले दो सालों में मनाली गया भी हूं." और आगे कहा, "अधिकारी यह भी चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने पिछले साल बताए गए व्यक्ति से एक बार भी कॉन्टैक्ट किया है."

कलम इंक ने अनुराग के सोशल मीडिया बयानों और कथित सुसाइड की कोशिश के बाद के समय के बारे में भी बात की. उन्होंने पूछा, "अगर वह डिप्रेशन की वजह से अपनी जान लेने की प्लानिंग कर रहा था, तो बाद में जो पेड PR कैंपेन आए, उन्हें कौन हैंडल कर रहा था - वह या उसका मैनेजमेंट?"

उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि ऐसी घटनाएं अचानक लोगों की सोच बदल सकती हैं. उन्होंने कहा, "अगर इंस्टाग्राम लाइव पर सुसाइड की कोशिश करने से झूठ सच हो सकता है, तो कल कोई लाइव कुछ भी कर सकता है, और लोग फिर भी सहानुभूति रखेंगे." उन्होंने कहा, "मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं लॉजिक और जिम्मेदारी में विश्वास करता हूं."