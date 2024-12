सुभाष घई ने शेयर किया हेल्थ अपडेट, बताया - ‘सब कुछ ठीक है’

फिल्म इंडस्ट्री के सफल निर्माता-निर्देशक सुभाष घई ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को बताया कि वह एकदम ठीक हैं. उनका स्वास्थ्य अब सही है. घई ने अपने फॉलोअर्स को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद देते हुए एक पोस्ट शेयर किया. रविवार को फिल्म निर्माता ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, "मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेरे बहुत से दोस्त मेरे स्वास्थ्य के लिए अपना प्यार और स्नेह व्यक्त कर रहे हैं. आईएफएफआई गोवा में मेरे व्यस्त काम के बाद. अब सब ठीक है और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी. फिर से मुस्कुराइए. धन्यवाद."

अभिनेता को मुंबई के बांद्रा इलाके में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले अस्पताल की ओर से एक हेल्थ अपडेट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि हाल ही में उनके हाइपोथायरायडिज्म का इलाज किया गया. निर्माता-निर्देशक ह्रदय रोग के भी मरीज हैं. उन्हें डॉक्टर रोहित देशपांडे की देखरेख में आईसीयू में भर्ती कराया गया था.

I feel so blessed to know that I've so many friends expressing their love n affection for my health. after my hectic stint at IFFI goa. ALL IS WELL NOW n see u soon. SMILE AGAIN. thank you 🙏🤗