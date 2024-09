Stree 2 Box Office Collection Day 35: स्त्री 2 की नजर अब इस रिकॉर्ड पर, हाल ही में ध्वस्त किया है जवान का कीर्तिमान

Stree 2 Box Office Collection Day 35: स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. यह फिल्म पिछले एक महीने से सिनेमाघरों में दर्शकों को मनोरंजन कर रही है. हाल ही में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म में शाहरुख खान की फिल्म जवान को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटाई है. अब यह फिल्म अपना नया रिकॉर्ड बनाने को और बढ़ रही है. 35वें दिन भी स्त्री 2 ने शानदार कमाई की है. जिसके बाद इंडिया में स्त्री 2 का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 588.10 करोड़ रुपये हो गया है.

स्त्री 2 ने अपने 5वें हफ्ते के बुधवार को 2.10 करोड़ रुपये की कमाई की है. बीते मंगलवार को फिल्म ने 2.65 करोड़, सोमवार को 3.17 करोड़, रविवार को 6.85 करोड़ और शनिवार को 5.55 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस तरह फिल्म ने कुल 588.10 करोड़ रुपये की कमाई की है. जबकि जवान का हिंदी कलेक्शन 582.31 करोड़ रुपये का था. इस तरह हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 ने कमाई के कई नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं. दिलचस्प यह है कि फिल्म की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है. स्त्री 2 के बजट की बात करें तो ये लगभग 50 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

#Stree2 begins its momentous journey towards a new milestone: the prestigious ₹ 600 cr Club... With #NationalCinemaDay tomorrow [Friday], the film is expected to see a big boost in its #BO performance.



[Week 5] Fri 3.60 cr, Sat 5.55 cr, Sun 6.85 cr, Mon 3.17 cr, Tue 2.65 cr,… pic.twitter.com/gimgV85LhA