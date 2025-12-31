Stranger Things फिनाले का धमाल, नेटफ्लिक्स सीरीज के न्यू ईयर ईव पर 10 लाख से ज्यादा टिकट बुक, 3500 शो हाउसफुल

Stranger Things Finale: नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things)' की कहानी का आखिरकार अंतर हो रहा है. इसके साथ ही इसका फिनाले इतिहास रच रहा है. अमेरिका और कनाडा में सीरीज के अंतिम एपिसोड को चुनिंदा थिएटरों में बड़े पर्दे पर दिखाने का फैसला फायदे का सौदा साबित हुआ है. 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पहले ही टिकट बुक कर लिए हैं, जबकि 620 से ज्यादा थिएटरों में 3,500 से अधिक शो पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुके हैं.

सिनेमाघरों में 'स्ट्रेंजर थिंग्स'

यह पहली बार है जब कोई स्ट्रीमिंग सीरीज का फिनाले थिएट्रिकल रिलीज के साथ इतनी बड़ी स्केल पर हो रहा है. नेटफ्लिक्स ने इस खास इवेंट के लिए एएमसी, सिनेमार्क जैसी बड़ी चेन के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि फैंस कम्युनल एक्सपीरियंस में अपसाइड डाउन की आखिरी जंग देख सकें. मांग इतनी जबरदस्त थी कि कई अतिरिक्त शो जोड़े गए.

Over 1 million people have reserved tickets for the 'STRANGER THINGS' series finale theatrical release



Over 3,500 showtimes and 620+ theaters are completely sold out across the US and Canada pic.twitter.com/qlyoFKoAVE — ScreenTime (@screentime) December 31, 2025

सीजन 5 में वेकना (जेमी कैंपबेल बॉवर) का खौफनाक चेहरा एक बार फिर हॉकिंस को तबाह करने की धमकी दे रहा है. इलेवन, माइक, डस्टिन, विल और बाकी गैंग की अंतिम लड़ाई को बड़े स्क्रीन पर देखने का लालच फैंस रोक नहीं पा रहे. सोशल मीडिया पर फैंस उत्साह से भरे हुए हैं, कोई इसे 'टीवी का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस इवेंट' बता रहा है, तो कोई मजाक में कह रहा है कि थिएटर में भी नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयरिंग हो जाएगी.

भारत में रिलीज का समय?

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फिनाले 'द राइटसाइड अप' नेटफ्लिक्स पर भारत में 1 जनवरी, 2026 को सुबह 6:30 रिलीज किया जाएगा. इस तरह फैन्स को पता चल सकेगा कि आखिर में क्या होने वाला है. माना जा रहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की यह विदाई इतनी धमाकेदार होगी कि आने वाले सालों तक याद रहेगी.

2016 में शुरू हुई यह सीरीज बच्चों के एक ग्रुप की सुपरनैचुरल एडवेंचर से ग्लोबल फेनोमेनन बन गई. मिली बॉबी ब्राउन, फिन वुल्फहार्ड, नोआ श्नैप, गेटेन माटाराजो जैसे कलाकार अब स्टार बन चुके हैं. फिनाले में क्या होगा, क्या हॉकिंस बच जाएगा? क्या वेकना हारेगा? ये सवाल फैंस को बेचैन कर रहे हैं.