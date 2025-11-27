विज्ञापन

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ऐसी सीरीज जिसकी खातिर मशहूर डायरेक्टर की बिटिया ने स्कूल से ली छुट्टी, कमरे के दरवाजे पर लिखा DND

नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के लिए डायरेक्टर संजय गुप्ता की बेटी ने स्कूल से छुट्टी लेकर अपने कमरे को पूरी तरह हॉकिन्स थीम में बदल दिया. स्पेशल स्नैक्स, डेकोर और दरवाजे पर DND लगाकर वो बिंज-वॉच मोड में चली गई.

Read Time: 3 mins
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स की सुपरहिट साइ फाई हॉरर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन का क्रेज दुनियाभर में देखने लायक है. इस सीरीज ने करीब नौ सालों तक दर्शकों को अपनी रोमांचक कहानी, इमोशनल ट्विस्ट और डराने वाले अपसाइड डाउन वर्ल्ड से बांधे रखा. लेकिन फैनडम का सबसे प्यारा और अनोखा नजारा तब देखने को मिला जब बॉलीवुड डायरेक्टर संजय गुप्ता की बेटी ने इस सीरीज के लिए स्कूल से छुट्टी तक ले ली. सिर्फ यही नहीं उसने अपने कमरे को भी इस फिल्म के लिए खासतौर से सजाया. और, फिर दरवाजे पर एक बड़ा सा ‘DND' (Do Not Disturb) बोर्ड चिपकाकर खुद को पूरी तरह बिंज वॉच मोड में बंद कर लिया.

27 नवंबर 2025 को स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट देखने लायक था. इसी बीच डायरेक्टर संजय गुप्ता ने ट्विटर पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी इस शो की सबसे बड़ी फैन है. उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी स्ट्रेंजर थिंग्स की बड़ी फैन है. इस खास दिन का वेट करते हुए उसने स्ट्रेंजर थिंग्स के पहले के सीजन भी देख डाले. और, अब जब फाइनल सीजन आ चुका है. तब उसे देखने के लिए उसने स्कूल से छुट्टी तक ले ली है. इसके अलावा उसने फूड, डेकोर और लाइटिंग से अपने रूम को सजा लिया है. बोर्ड पर डीएनडी का बोर्ड भी टांग दिया है.

फैन्स ने कहा काश...

संजय गुप्ता का ये पोस्ट देखकर सोशल मीडिया पर लोग मुस्कुरा उठे और इसे 570 से ज्यादा लाइक्स और ढेर सारे कमेंट्स मिले. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यही डेडिकेशन होता है. कुछ फैन्स ने लिखा कि काश वो भी एक दिन की छुट्टी लेकर ऐसा कर पाते. स्ट्रेंजर थिंग्स पिछले 9 सालों में एक पॉप कल्चर आइकन बन चुकी है. Eleven, Dustin, Mike और Hopper जैसे किरदार अब सिर्फ कैरेक्टर नहीं, बल्कि दर्शकों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं. फाइनल सीजन के साथ इमोशन्स और भी गहरे हो गए हैं.

