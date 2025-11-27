नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ऐसी सीरीज जिसकी खातिर मशहूर डायरेक्टर की बिटिया ने स्कूल से ली छुट्टी, कमरे के दरवाजे पर लिखा DND

नेटफ्लिक्स की सुपरहिट साइ फाई हॉरर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन का क्रेज दुनियाभर में देखने लायक है. इस सीरीज ने करीब नौ सालों तक दर्शकों को अपनी रोमांचक कहानी, इमोशनल ट्विस्ट और डराने वाले अपसाइड डाउन वर्ल्ड से बांधे रखा. लेकिन फैनडम का सबसे प्यारा और अनोखा नजारा तब देखने को मिला जब बॉलीवुड डायरेक्टर संजय गुप्ता की बेटी ने इस सीरीज के लिए स्कूल से छुट्टी तक ले ली. सिर्फ यही नहीं उसने अपने कमरे को भी इस फिल्म के लिए खासतौर से सजाया. और, फिर दरवाजे पर एक बड़ा सा ‘DND' (Do Not Disturb) बोर्ड चिपकाकर खुद को पूरी तरह बिंज वॉच मोड में बंद कर लिया.

My darling daughter is the biggest STRANGER THINGS fan.

She has watched the previous seasons many times over waiting for today when the final season has dropped.

She's taken the day off school, made elaborate arrangements (Food, decor, lighting) & is busy watching with a DND on… — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) November 27, 2025

27 नवंबर 2025 को स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट देखने लायक था. इसी बीच डायरेक्टर संजय गुप्ता ने ट्विटर पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी इस शो की सबसे बड़ी फैन है. उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी स्ट्रेंजर थिंग्स की बड़ी फैन है. इस खास दिन का वेट करते हुए उसने स्ट्रेंजर थिंग्स के पहले के सीजन भी देख डाले. और, अब जब फाइनल सीजन आ चुका है. तब उसे देखने के लिए उसने स्कूल से छुट्टी तक ले ली है. इसके अलावा उसने फूड, डेकोर और लाइटिंग से अपने रूम को सजा लिया है. बोर्ड पर डीएनडी का बोर्ड भी टांग दिया है.

फैन्स ने कहा काश...

संजय गुप्ता का ये पोस्ट देखकर सोशल मीडिया पर लोग मुस्कुरा उठे और इसे 570 से ज्यादा लाइक्स और ढेर सारे कमेंट्स मिले. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यही डेडिकेशन होता है. कुछ फैन्स ने लिखा कि काश वो भी एक दिन की छुट्टी लेकर ऐसा कर पाते. स्ट्रेंजर थिंग्स पिछले 9 सालों में एक पॉप कल्चर आइकन बन चुकी है. Eleven, Dustin, Mike और Hopper जैसे किरदार अब सिर्फ कैरेक्टर नहीं, बल्कि दर्शकों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं. फाइनल सीजन के साथ इमोशन्स और भी गहरे हो गए हैं.