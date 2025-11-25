विज्ञापन

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 OTT: भारत में कब होगी रिलीज, कितने हैं एपिसोड और रनटाइम, जानें सब कुछ

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5  ओटीटी पर छाने के लिए तैयार है. चलिए जानते हैं भारत में यह कब से देख सकते हैं और क्या-क्या नया देखने को मिलेगा.

Read Time: 2 mins
Share
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 OTT: भारत में कब होगी रिलीज, कितने हैं एपिसोड और रनटाइम, जानें सब कुछ
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 OTT पर होगी रिलीज
नई दिल्ली:

Stranger Things Season 5 : नवंबर का आखिरी हफ्ता एंटरटेनमेंट के लिहाज से बहुत ही धमाकेदार हैं, क्योंकि इस हफ्ते कई देसी-विदेशी सीरीज ओटीटी पर आ रही हैं. इसमें से एक है 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5, जो इस हफ्ते ही ओटीटी पर आ रहा है. पूरी दुनिया में 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' की चर्चा है और दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर आया है, जिसने दर्शकों की बेताबी को बढ़ाने का काम किया है. अब ट्रेलर की रिलीज के बाद से दर्शकों को इसकी रिलीज का इंतजार है. चलिए जानते हैं क्या खास है मिली बॉबी ब्राउन, फिन वोल्फहार्ड, गोटन, कलेब मैकल फिलम, नोहा स्टारर और द डफर ब्रदर्स की 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' में.

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में क्या है खास?

सीजन 5 की कहानी बेहद डार्क होने वाली है. इसमें बड़े-बडे़ कैरेक्टर्स को साथ लाने की तैयारी की गई है और कई बड़े रहस्यों से पर्दा भी उठने वाला है. भारतीयों के लिए सीरीज का पांचवां सीजन कई भाषाओं में रिलीज होने वाला है, जिसमें इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु भी शामिल हैं.


पांचवें सीजन होंगे 4 एपिसोड
जी हां, स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां सीजन चार भागों में बंटा हुआ है. इसमें पहला एपिसोड- द क्रॉल - 1 घंटे 8 मिनट, दूसरा एपिसोड- द वैनिशिंग ऑफ- 54 मिनट,  तीसरा एपिसोड- द टर्नबो ट्रैप- 1 घंटा 6 मिनट और आखिरी व चौथा एपिसोड- सॉर्सेसर- 1 घंटा 23 मिनट का होगा.

भारत में कब और कहां देख सकेंगे ?
हालांकि नेटफ्लिक्स का रूटीन टाइम रात 12.30 बजे का होता है, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को भारत में 27 नवंबर को सुबह 6.30 बजे से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. भारत के साथ यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यह सीरीज 27 नवंबर को रिलीज होगी. वहीं, अमेरिका, कनाडा, लेटिन अमेरिका में यह सीरीज 26 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो जाएगी.  सीजन 5 के पार्ट 1 के बाद सीरीज का दूसरा पार्ट 26 दिसंबर 2025 को रिलीज होगा और बाकी के एपिसोड जनवरी तक रिलीज होंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Stranger Things Season 5, Strange Things Season 5 Netflix, Stranger Things Season 5 Budget, Stranger Things Season 5 Cast, Stranger Things Season 5 Finale
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com