Mithun के उस प्यार की 10 तस्वीरें, जिसके थलाइवा भी थे दीवाने, गुपचुप रचाई थी शादी, फिर ऐसे टूटा रिश्ता





नई दिल्ली:

सिनेमा में कब किस एक्टर का किस एक्ट्रेस से अफेयर चल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है. बी-टाउन फिल्मों के अलावा अफेयर, लव, ब्रेकअप और शादी-तलाक के लिए भी खूब चर्चा बटोरता है. बॉलीवुड में कुछ लव-स्टोरी ऐसी है, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है. मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी को डेट कर चुके हैं और उनके प्यार के किस्से पूरे बी-टाउन में मशहूर थे. साल 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर पहली बार मिथुन और श्रीदेवी की मुलाकात हुई थी.

काम करते-करते दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और फिर साल 1985 में गुपचुप कोर्ट मैरिज कर ली, जबकि एक्टर पहले से ही शादीशुदा थे.

मिथुन की शादी से उनकी पत्नी योगिता बाली को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था.

मिथुन और श्रीदेवी अफेयर
लेकिन कपल का यह रिश्ता तीन साल चला और साल 1988 में दोनों अलग हो गए.  मगर, श्रीदेवी और मिथुन का रिश्ता आज भी मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि कथित कपल ने कभी भी इस पर खुलकर नहीं बोला था.

श्रीदेवी ने भी इस शादी को तोड़ दिया और आठ साल बाद अनिल कपूर के बड़े भाई और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचाकर घर बसा लिया, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि बोनी कपूर भी पहले से शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे (अर्जुन और अंशुला कपूर) थे.

श्रीदेवी और बोनी की शादी से मोना कपूर (अर्जुन और अंशुला कपूर) की मां को बड़ा धक्का पहुंचा था.

श्रीदेवी पर लगे खूब लांछन
वहीं, एक इंटरव्यू में डायरेक्टर करण राजदान ने बताया था कि श्रीदेवी और मिथुन में बहुत कलेश होता था, वो पूरी रात लड़ा करते थे.

राजदान ने मिथुन के साथ उनकी फिल्म डिस्को डांसर और कसम पैदा करने वाले की में काम किया है. कहा जाता है कि श्रीदेवी पर मिथुन का घर तोड़ने के खूब लांछन लगे थे.

मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने श्रीदेवी के लिए खूब उल्टा-सीधा कहा था. मिथुन से रिश्ता टूटने के बाद ही श्रीदेवी की नजदीकियां बोनी कपूर से बढ़ी थीं.

श्रीदेवी, बोनी कपूर की पत्नी मोना को बड़ी बहन मानती थीं और घर आया-जाया करती थी और इस दौरान श्रीदेवी और बोनी के बीच प्यार की कहानी शुरू होने लगी थी.

बोनी से शादी के बाद श्रीदेवी ने जाह्नवी और खुशी कपूर दो बेटियों को जन्म दिया था.

श्रीदेवी -रजनीकांत की प्रेम कहानी

 कहा जाता है कि 'थलाइवर' बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रीदेवी के प्यार में पागल थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया. कुछ घटनाओं के कारण उन्हें लगा कि यह एक बुरा शगुन है. हालाकि दोनों अच्छी दोस्ती और सफल ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री थी. 

श्रीदेवी और रजनीकांत ने 1976 में के. बालचंदर द्वारा निर्देशित तमिल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म मूंदरू मुदिचु में साथ काम किया था. उस समय, श्रीदेवी केवल 13 वर्ष की थीं और उन्होंने फिल्म में रजनीकांत की सौतेली मां की भूमिका निभाई थी. बाद में श्रीदेवी और रजनीकांत ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी समेत कई भाषाओं में 19 फिल्मों में साथ काम किया है. 

