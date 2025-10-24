प्रभास के बर्थडे पर संदीप रेड्डी वांगा का सरप्राइज, रिलीज किया स्पिरिट का साउंड टीजर, फैंस दे रहे रिएक्शन

डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल और अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. वहीं दीपिका पादुकोण के कारण उनकी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट की भी चर्चा खूब सुनने को मिली. लेकिन अब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक्टर प्रभास के बर्थडे पर बड़ा सरप्राइज फैंस को दे दिया है. फौजी और द राजा साहब की चर्चा के बीच उन्होंने स्पिरिट का अनाउंसमेंट करते हुए एक ऑडियो टीजर शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

संदीप रेड्डी वांगा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करते हुए कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो प्रभास अन्ना. पेश है पांच भारतीय भाषाओं में एक 'साउंड-स्टोरी', सीधे दिल से, हर उस फैन के लिए, जिसने हिंदी में अपनी आवाज महसूस की है." हाल ही में रिलीज हुआ स्पिरिट का अनाउंसमेंट वीडियो कई मायने में अलग है क्योंकि इसमें कोई सीन नहीं बल्कि वॉयसओवर और हर्षवर्धन रामेश्वर का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि फिल्म में प्रभास एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और अकादमी टॉपर की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जो प्रकाश राज की निगरानी में जेल में बंद हो जाता है. कुछ मुद्दों के कारण उसकी गिरफ्तारी उसे एक सख्त वार्डन के खिलाफ खड़ा करती है, जो अपने ही बनाए नियमों से काम करता है. दोनों के बीच लड़ाई फिल्म का एक अहम हिस्सा होगा. वीडियो के अंत में, प्रभास कहते हैं, "बचपन से मेरी बस एक ही बुरी आदत रही है."

गौरतलब है कि स्पिरिट के साथ प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा का यह पहला कोलाब्रेशन है. वहीं इस अनाउंसमेंट वीडियो के साथ यह कंफर्म हो गया है कि तृप्ति डिमरी लीड एक्ट्रेस हैं. जबकि इससे पहले दीपिका पादुकोण इस रोल को निभाने वाली थीं. हालांकि कुछ कारणों के कारण वह फिल्म से बाहर हो गई हैं. तृप्ति और प्रभास के अलावा प्रकाश राज, विवेक ओबरॉय और दिग्गज एक्ट्रेस कंचना अहम किरदार में नजर आ रही हैं.

