पीके के एक्टर अनिल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

'सूर्यवंशी' एक्टर ने सुनाई आपबीती, सेल्फी खिंचवाने आए शख्स ने अपने बेटे को बताया 'ये छोटा एक्टर है'
एक्टर अनिल चरणजीत ने शेयर किया दिल छू लेने वाला वीडियो
नई दिल्ली:

एक्टर अनिल चरणजीत अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों और सीरीज में काम किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसे सुनने के बाद हर कोई इमोशनल हो रहा है. उन्होंने इस वीडियो में एयरपोर्ट पर उनके साथ फूड कोर्ट में घटी घटना के बारे में बताया है. इसके साथ ही हर मां-बाप के लिए एक सबक भी है. इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं. आइए आपको इस घटना के बारे में बताते हैं.

अनिल ने बताया किस्सा

अनिल ने कहा- मैं अपनी मां के साथ हाल ही में ट्रैवल कर रहा था तो हम एयरपोर्ट पर फूड कोर्ट में रुके तो देखा एक फैमिली आ रही है अपने छोटे बच्चे के साथ. उनके साथ बाकी फैमिली के लोग और वाइफ भी है. उन्होंने अपने बेटे से कहा- अरे ये तो वो एक्टर है चलो इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं इतना बड़ा एक्टर थोड़ी ना है चल फोटो खिंचवाते हैं. ये बात मैंने सुन ली और मेरे पास आए और कहा- सर एक फोटो. तो मैंने कहा-अरे सर मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूं तो आप कंफर्टेबल हैं. वो बोले- अरे नहीं, नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं. हालांकि मैंने फोटो दे दी लेकिन फोटो के बाद उनसे कहा कि सर अपने बच्चे के दिमाग में अभी से ये मत डालो कि कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है. जब ये बड़ा होगा तो दिक्कत होगी. उसे दुनिया देखने दो ये सब बातें आप अभी से उसके दिमाग में डाल देंगे तो दिक्कत आपको ही होगी.

लोगों ने किए कमेंट

अनिल का ये वीडियो देखकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- बेहद जरूरी सीख देकर गए वो सच ही कहा बच्चों को मत बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा उसको खुद से जानने समझने दो न. दूसरे ने लिखा- सभी माता पिता तो अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए.

