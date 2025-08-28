विज्ञापन

जिस डायरेक्टर ने सलमान खान को बनाया सुपरस्टार उसने दिया बड़ा बयान, बोले- उनके साथ काम करना चुनौतीपुर्ण

निर्देशक सूरज बड़जात्या का कहना है कि सुपरस्टार सलमान खान के लिए ऐसी कहानियां बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, जो नई और समय के हिसाब से सही लगें.

नई दिल्ली:

निर्देशक सूरज बड़जात्या का कहना है कि सुपरस्टार सलमान खान के लिए ऐसी कहानियां बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, जो नई और समय के हिसाब से सही लगें. सूरज और सलमान ने 'मैंने प्यार किया' (1989), 'हम आपके हैं कौन' (1994), 'हम साथ-साथ हैं' (1999) और 'प्रेम रतन धन पायो' (2015) जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है. सूरज ने सलमान के साथ एक एक्शन फिल्म बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन सलमान के लिए सही किरदार न मिलने की वजह से यह प्रोजेक्ट रद्द हो गया.

सूरज ने पीटीआई को बताया, "कुछ कहानियों को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है. अगर किरदार, कहानी या क्लाइमेक्स ठीक नहीं बैठता, तो फिल्म बनाने का कोई मतलब नहीं. मैंने अब तक सिर्फ सात फिल्में बनाई हैं और तब तक फिल्म शुरू नहीं करता, जब तक मुझे पूरी तरह यकीन न हो. सलमान भाई मेरे साथ हैं, और उनके लिए उनकी उम्र के हिसाब से कुछ नया और प्रासंगिक बनाना बड़ी चुनौती है."

30 साल से ज्यादा के करियर में सलमान ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, लेकिन उनकी हालिया फिल्में जैसे 'सिकंदर', 'किसी का भाई किसी की जान', 'राधे', 'दबंग 3' और 'रेस 3' प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. फिर भी, सूरज को सलमान की वापसी पर भरोसा है. उन्होंने कहा, "हर किसी की जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं. सलमान एक सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान जाता है. लेकिन सभी को गलतियां करने और सीखने का मौका मिलना चाहिए. सलमान बहुत अच्छे इंसान हैं और मजबूत हैं. वे बड़े धमाके के साथ वापसी करेंगे."

सूरज अब आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ एक पारिवारिक ड्रामा पर काम शुरू करने जा रहे हैं, जबकि सलमान ने अपूर्व लाखिया के निर्देशन में 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित युद्ध ड्रामा 'बैटल ऑफ गलवान' शुरू की है.

