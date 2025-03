नादानियां के लिए इब्राहिम और खुशी की आलोचना के बीच सोनू सूद की पोस्ट, जानें क्या कह गए दबंग एक्टर

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों के समर्थन में एक भावुक संदेश साझा किया है. खास तौर पर नेटफ्लिक्स की फिल्म नादानियां के डेब्यू स्टार्स इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर को मिल रही आलोचनाओं के बीच सोनू ने लोगों से अपील की है कि वे नए कलाकारों के प्रति दयालु रहें. अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सोनू सूद ने लिखा, 'फिल्म बिरादरी और हर जगह डेब्यू करने वालों के प्रति दयालु बनें. कोई भी शुरू में परफेक्ट नहीं होता. हम सभी अनुभव से सीखते हैं. कुछ ही लोगों को दूसरा मौका मिलता है. किसी भी क्षेत्र में अच्छा या बुरा प्रदर्शन उस प्रोजेक्ट से जुड़े हर शख्स की सामूहिक जिम्मेदारी होती है. हम सब सीखने वाले हैं. आइए उनका समर्थन करें और प्रोत्साहित करें. प्यार फैलाएं.' सोनू सूद का दबंग फिल्म का छेदी सिंह का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ था.

Be kind to debutants in the film fraternity and elsewhere. Nobody was perfect when they started. We all learn with experience. Only a handful get a second chance. A good or bad performance in any vertical is the collective responsibility of every technician involved. We are all…