कश्मीर की पहली प्लेबैक सिंगर की कहानी लेकर आ रही है ये फिल्म, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड भी आएंगी नजर

कश्मीर और घाटी की खूबसूरती के साथ मूवी में हिम्मत, पहचान और साहस को भी दिखाया जाएगा. इसे दानिश रेन्जू ने डायरेक्ट किया है

इस फिल्म में सबा आजाद भी नजर आने वाली हैं.
नई दिल्ली:

फिल्म ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' के प्रीमियर की घोषणा हो गई है. यह फिल्म पद्मश्री पुरस्कार विजेता राज बेगम के सफर पर आधारित है. इसे 29 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. एक्सेल एंटरटेनमेंट, एप्पल ट्री पिक्चर्स प्रोडक्शन, और रेन्ज फिल्म्स प्रोडक्शन के प्रोडक्शन में इस फिल्म को बनाया गया है. फिल्म में कश्मीर की पहली मशहूर प्लेबैक सिंगर राज बेगम की स्टोरी दिखाई जाएगी. इस फिल्म में ऋतिक रोशन की खास दोस्त सबा आजाद और सोनी राजदान मुख्य भूमिका में (राज बेगम के रूप में दो अलग-अलग समयों में) नजर आएंगी. उनके अलावा जैन खान दुर्रानी, शीबा चड्ढा, तारक रैना और लिलेट दुबे भी इस फिल्म में हैं.

कश्मीर और घाटी की खूबसूरती के साथ मूवी में हिम्मत, पहचान और साहस को भी दिखाया जाएगा. इसे दानिश रेन्जू ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी लिखी है. इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "कश्मीर की गूंज से, एक अविस्मरणीय आवाज उठती है. ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' 29 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी."

फिल्म के डायरेक्टर और राइटर दानिश रेन्जू ने कहा, "फिल्म सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, पद्म श्री विजेता राज बेगम को एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि है. वह रेडियो कश्मीर पर गाने वाली पहली महिला थीं. यह फिल्म उनकी संगीत, विरासत और हिम्मत से प्रेरित एक भावुक कहानी बताती है, खासकर उस समय की जब समाज ने महिलाओं को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से बांध रखा था.”

उन्होंने आगे कहा, “यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने सपने देखने की हिम्मत की, जबकि उस समय सपने देखना भी एक तरह से मना था. सबा आजाद और सोनी राजदान ने इस खास कहानी में मुख्य किरदार को दो अलग-अलग उम्र में बहुत खूबसूरती से निभाया है. इनके साथ-साथ और भी कई कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है. प्राइम वीडियो की वजह से अब दुनिया भर के दर्शक उनकी कहानी देख पाएंगे, एक ऐसी कहानी जो सम्मान की हकदार है." ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' 29 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी.

