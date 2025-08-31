विज्ञापन

41 साल पहले इंडस्ट्री में नई नई आई थीं आलिया भट्ट की मम्मी, इस फिल्म की शूटिंग के लिए खड़े-खड़े बितानी थीं रात

आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं उन्होंने दूरदर्शन के पॉपुलर शो के अलावा बड़े पर्दे पर कई यादगार फिल्में की हैं.

जानते हैं कौन हैं आलिया भट्ट की मम्मी?
नई दिल्ली:

फिल्म ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म पद्मश्री पुरस्कार विजेता राज बेगम के सफर पर आधारित है. इसमें सोनी राजदान मुख्य भूमिका में हैं. सोनी राजदान ने इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अपनी कल्ट फिल्म 'पार्टी' में काम करने का अनुभव साझा किया है. 1984 में आई ये फिल्म गोविंद निहलानी ने डायरेक्ट की थी. इसमें विजया मेहता, मनोहर सिंह, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, रोहिणी हट्टंगड़ी और के.के. रैना जैसे कलाकार थे. इसकी कहानी एक पार्टी पर आधारित थी जिसकी मेहमानवाजी एक अमीर शख्स करता है.

सोनी राजदान तब नई-नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थीं. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा, इसे लेकर उन्होंने आईएएनएस से बात की. उन्होंने कहा, "जब आप किसी फिल्म पर काम कर रहे होते हैं और हर रात पूरी रात शूटिंग करते हैं, तो आपकी सबसे प्यारी यादें पैक-अप करके सोने की होती हैं. मैं मजाक कर रही हूं, यह बहुत ही अच्छा अनुभव था. जिस तरह से हमने फिल्म की शूटिंग की और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, वह उस समय के लिए बहुत ही नया था. यह स्क्रीन पर बहुत अच्छा लग रहा है."

हालांकि, सोनी राजदान ने बताया कि फिल्म की शूटिंग काफी थकाऊ रही. उन्होंने कहा, "यकीन मानिए, जब आप असल में इसकी शूटिंग कर रहे होते हैं तो आप पूरी रात वहीं खड़े होकर अपने शॉट का इंतजार करते हैं क्योंकि एक्टर्स अपने डायलॉग बोलते समय कहीं अटक जाते हैं. मुझे याद है तब वहां खड़े-खड़े पैरों में बहुत दर्द होने लगता था. मुझे दूसरे अभिनेताओं को देखकर बहुत कुछ सीखने को भी मिला क्योंकि मैं उन दिनों बहुत नई थी. कई बड़े अभिनेताओं से प्रेरणा मिली. लेकिन शूटिंग का अनुभव बहुत थका देने वाला था, मेरा मतलब है, इसमें पूरी रात लग जाती थी."

फिल्म ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' की बात करें तो इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट, एप्पल ट्री पिक्चर्स प्रोडक्शन, और रेन्ज फिल्म्स प्रोडक्शन के प्रोडक्शन में बनाया गया है. फिल्म में कश्मीर की पहली मशहूर प्लेबैक सिंगर राज बेगम की कहानी है.

इस फिल्म में ऋतिक रोशन की खास दोस्त सबा आजाद और सोनी राजदान मुख्य भूमिका में (राज बेगम के रूप में दो अलग-अलग समयों में) हैं. उनके अलावा जैन खान दुर्रानी, शीबा चड्ढा, तारक रैना और लिलेट दुबे भी इस फिल्म में हैं.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
