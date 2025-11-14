विज्ञापन

जब सोनाक्षी सिन्हा की हुई थी फेक गिरफ्तारी, डर गए थे पिता शत्रुघ्न सिन्हा, कॉल कर के पूछा था...

एक सेलिब्रिटी कैंपेनिंग के दौरान सोनाक्षी सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया था.  हालांकि वह फर्जी गिरफ्तारी थी, लेकिन उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी को सलाखों के पीछे दिखकर चिंता जताई थी.

नई दिल्ली:

किसी भी चीज के प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटी कैंपेन किया जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे कैंपेन चर्चा का विषय बन जाते हैं और उस दौरान टॉपिक हवा पकड़ लेता है, जब इसमें टॉप एक्टर या एक्ट्रेस शामिल हों. आपको बता दें, हाल ही में  "द गुड ग्लैम ग्रुप" की फाउंडर दर्पण सांघवी ने बताया कि कैसे एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक हाई-डेफिनिशन ब्यूटी लाइन के उनके कैंपेन के बाद उन्हें उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा का फोन आया था और उन्होंने अपनी बेटी को लेकर चिंता जाहिर की थी. आइए जानते हैं, इस बारे में.

किस बात को लेकर चिंतित थे शत्रुघ्न सिन्हा

एक पॉडकास्ट में फाउंडर दर्पण सांघवी ने बताया, "सोनाक्षी सिन्हा के साथ उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कैंपेन किया, जिसमें उनकी फेक गिरफ्तारी ने खूब चर्चा बटोरी थी. लेकिन बाद में हमने बताया कि हमने प्रमोशन का यह एक यूनिक तरीका अपनाया था. इस कैंपेन ने जहां खूब सुर्खियां बटोरीं, वहीं उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा का एक फोन आया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की सेहत को लेकर चिंता जताई थी".

इस बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम सोनाक्षी सिन्हा के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कैंपेन करने में सफल रहे थे. इस कैंपेन के जरिए हम एक हाई डेफिनिशन मेकअप लाइन लॉन्च कर रहे थे.


साल 2019 में सोनाक्षी सिन्हा की हुई थी फेक गिरफ्तारी  
ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कैंपेन साल 2019 में हुआ था, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा की गिरफ्तारी की झूठी खबर का कैंपेन चलाया गया था. फाउंडर दर्पण सांघवी ने बताया, "उस समय हमने पैपराजी से पूरी बात कर ली थी और समझा दिया था कि कैसे और कब क्या बोलना है, जिसके कुछ देर बाद उन्होंने खबर फैला दी कि सोनाक्षी को पुलिस स्टेशन में देखा गया है. वहीं 6 घंटों के अंदर यह खबर आग की तरह पूरे देश में वायरल हो गई थी. हर किसी को लगने लगा था कि 'सोनाक्षी सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है'.

शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा था बेटी का हाल
फाउंडर दर्पण सांघवी ने बताया कि. "ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कैंपेन इतना वायरल हुआ कि हमें शत्रुघ्न सिन्हा के ऑफिस से कॉल आया, जिसमें सोनाक्षी के  हाल के बारे में पूछा गया. हमने सोनाक्षी से उस दौरान कोई बयान न देने को कहा था. फिर हमने कैंपेन की तस्वीर जारी की, जिसमें सोनाक्षी सलाखों के पीछे दिख रही थीं, और वह कह रही थीं, 'मुझे बहुत अच्छी दिखने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया', जिसके बाद तस्वीर साफ हो गई थी, उनकी गिरफ्तारी फेक है और यह सब ड्रामा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कैंपेन के तहत रचा गया है."

उन्होंने आगे कहा, "यह इतना वायरल हुआ कि हमें शत्रुघ्न सिन्हा के ऑफिस से सोनाक्षी के बारे में पूछने के लिए फोन भी आया। हमने सोनाक्षी से उस दौरान कोई बयान न देने को कहा था.



 

