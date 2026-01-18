विज्ञापन

'मुझे शादी करने में 8 साल लग गए' 2016 था सोनाक्षी सिन्हा का बिजी साल, बताया शादी की इस रस्म को 'झूठा'!  

2016 का हिस्सा बनीं सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शानदार यादों की झलक  दिखाई. लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि कलीरें काम नहीं करते.

सोनाक्षी सिन्हा ने 2016 की अनदेखी तस्वीरें शेयर की
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर इन दिनों 2016 का ट्रेंड छाया हुआ है, जिसमें कई हस्तियां अपने 2016 के यादगार पलों को शेयर कर फैंस को झलक दिखा रहे हैं. अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा भी इस ट्रेंड में शामिल हो गईं. उन्होंने 17 तस्वीरों का एक खास कैरौसेल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 17 तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, "2016 - लेट्स गो!". पोस्ट में सोनाक्षी ने साल 2016 को अपना सबसे व्यस्त और यादगार साल बताया है. 

सोनाक्षी सिन्हा के लिए बिजी था 2016

उन्होंने बताया कि यह साल एक्शन मूवी स्टार 'अकीरा' से जुड़ा है. पहली तस्वीरों में उन्होंने 'अकीरा' फिल्म की यादें साझा कीं, जिसमें एक गाना गाने और कूल म्यूजिक वीडियो शूट करने का जिक्र है. फिर 'फोर्स 2' में सीक्रेट एजेंट की भूमिका निभाने की बात की, जहां वे एक्शन करती दिखीं. 

एक्ट्रेस बोलीं-  कलीरें काम नहीं करते

यही नहीं, सोनाक्षी ने दोस्तों की शादियां करवाने की यादें पोस्ट कीं. उन्होंने अपनी एक दोस्त की शादी का जिक्र करते हुए लिखा, "चलो स्मेरा की शादी करवाते हैं. हां, मगर कलीरें काम नहीं करते, मेरे ऊपर गिरने के बाद भी मुझे शादी करने में 8 साल लग गए." एक और तस्वीर में उन्होंने गोवा में अटेंड की शादी का जिक्र किया. 

सोनाक्षी ने साल 2016 की कई उपलब्धियों के बारे में भी बताया, जैसे एक मिनट में सबसे ज्यादा नाखूनों पर पेंट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ से मिलने की खुशी के साथ ही ग्लोबल सिटिजन स्टेज पर कोल्डप्ले से ठीक पहले परफॉर्म करने की बात भी बताई. स्पेन में यात्रा के दौरान मिले प्यार, 'नूर' फिल्म की शूटिंग शुरू करने और फुटबॉल खेलने के साथ ही पेंटिंग करने और जहीर इकबाल का इंतजार और हर महीने मैगजीन कवर पर होने की खुशखबरी भी साझा की. ये सब 2016 की खास बातें थीं. एक तस्वीर में फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ के साथ रैंडम शूट की फोटो को दिखाते हुए इसे अपनी फेवरेट बताया. 

