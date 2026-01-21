प्रियंका चोपड़ा ने 2016 में कुछ पाया तो कुछ खोया, 10 साल पहले की तस्वीरों के साथ लिखा-  वह साल जब सबकुछ एक साथ हुआ

ट्रेंड 2016 को करिश्मा कपूर, कंगना रनौत और करीना कपूर के बाद प्रियंका चोपड़ा ने भी फॉलो किया है. देसी गर्ल ने अपनी 10 साल पुरानी साल 2016 की कुछ यादों के फैंस के साथ शेयर किया है और बताया कि कैसे सारी चीजें एक ही समय में उनके साथ हो रही थीं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2016 में प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री अवॉर्ड से नवाजा गया था, जो उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया था. वहीं इसी साल उन्हें यूनिसेफ का ग्लोबल गुडविल अम्बेस्डर चुना गया था.

प्रियंका चोपड़ा के लिए खास था 2016

इतना ही नहीं 2016 में प्रियंका चोपड़ा ने ग्लोबल स्टेज में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई. वह हॉलीवुड डेब्यू क्वॉटिको पर काम कर रही थीं, जिसमें उन्होंने एलेक्स पारिश का रोल निभाया था. इसी के बाद उन्हें बेवॉच में विक्टोरिया लीड्स का किरदार मिला. वहीं 2016 में ही प्रियंका को पीपल्स च्वॉइस अवॉर्ड के साथ अमेरिकन मैग्जीन में फर्स्ट कवर मिला था. 2016 के अन्य एक्सपीरियंस में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के साथ व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर, पहले ऑस्कर में शामिल होना, और "द टुनाइट शो विद जिमी फॉलन" में पहली बार शामिल होना शामिल है. इसके अलावा प्रियंका के कुछ अन्य प्रोफेशनल हाइलाइट्स में बिलबोर्ड म्यूज़िक अवॉर्ड और स्क्रीनिंग एक्टर्स गिल्ड अवॉर्ड में शामिल होना शामिल है.

बॉलीवुड में भी मिली कामयाबी

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के कुछ खास पलों की यादों के 2016 के पोस्ट में शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी की तस्वीरें शामिल थीं. हालांकि इन यादों में परिवार से जुड़े कुछ खास पल भी थे, जिसमें होली सेलिब्रेशन और नानी को खोना. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, वह साल सब कुछ एक साथ हुआ. इस पोस्ट को फैंस और सेलेब्स काफी पसंद कर रहे हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म वाराणसी है, जिसे एसएस राजामौली ने डायरेक्ट किया है और महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन उनके को स्टार हैं. इस फिल्म के साथ कई साल बाद प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा में वापसी करने वाली हैं.