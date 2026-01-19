2016 में थीं एमबीबीएस की स्टूडेंट, जो बनीं मिस इंडिया और फिर मिस वर्ल्ड, लेकिन 5 फिल्मों से डूबा करियर

साल 2026 के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर दस साल पुरानी फोटो और यादों को शेयर करने का ट्रेंड चल रहा है. बॉलीवुड सेलेब्स 2016 की खट्टी-मीठी यादों को शेयर कर रहे हैं. अब फेमिना मिस इंडिया और फिर मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर ने साल 2016 की यादों से पर्दा उठाया है और कई मजेदार यादों को शेयर किया है. मानुषी छिल्लर ने इंस्टाग्राम पर पुरानी मॉडलिंग की तस्वीरें और एमबीबीएस की छात्रा के रूप में कुछ फोटोज पोस्ट की हैं.

मानुषी छिल्लर ने कहा- बायोकेमिस्ट्री मेरे जीन में नहीं है

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक साल मैंने 'हैना मोंटाना' की तरह कॉलेज और एम्स, नई दिल्ली में मिस इंडिया द्वारा चुने जाने के बाद अपने शुरुआती फोटोशूट के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की. शनिवार को क्लास के बाद एंट्री फॉर्म के लिए अपनी पहली कुछ तस्वीरें क्लिक कीं, फिर अपना पहला कैंपेन बुक किया और फिर बाकी के कैंपेन मिलते चले गए." उन्होंने लिखा, "एहसास हुआ कि बायोकेमिस्ट्री मेरे जीन में नहीं है, लेकिन बाकी सब है. मेरी पहली क्लिनिकल पोस्टिंग जनरल सर्जरी के दौरान कोई बेहोश हो गया था, लेकिन मैं वो नहीं थी. फिर मिस इंडिया के लिए "एक बार के लिए" इंस्टाग्राम जॉइन किया, और आज एक दशक बाद हम यहां हैं."

एमबीबीएस और मॉडलिंग की साथ

अभिनेत्री के कैप्शन से साफ है कि वाकई उन्होंने प्रसिद्ध सीरीज 'हैना मोंटाना' की तरह दोहरी जिंदगी जी, लेकिन जीने का तरीका शानदार था. अभिनेत्री मॉडलिंग के साथ-साथ एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रही थी. एमबीबीएस की पढ़ाई ही अपने आप में मुश्किल है, और ऐसे में मिस वर्ल्ड जैसे बड़े सपने के लिए भी तैयारी करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है.

फ्लॉप हुआ 5 फिल्मों का करियर

फिल्म 'पृथ्वीराज' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मानुषी ने साल 2017 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और फिर इसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब भी अपने नाम किया. अभिनेत्री मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली छठी भारतीय महिला बनी थी. हालांकि फिल्मों की दुनिया में उनका करियर फ्लॉप साबित होता दिख रहा है. अब तक मानुषी छिल्लर ने 5 फिल्में सम्राट पृथ्वीराज, द ग्रेट इंडियन फैमिली, बड़े मियां छोटे मियां और मालिक में काम किया और यह सभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं.