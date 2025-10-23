विज्ञापन

सोनाक्षी सिन्हा ने 14 फोटो में दिखाई ससुराल की झलक, सास-ससुर ने यूं लुटाया प्यार

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है. दोनों शादी के बाद अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं. सोनाक्षी ने ये फोटो फैन्स के साथ शेयर की हैं.

सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर की शानदार फोटो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी मैरिड लाइफ खूब एंजॉय कर रही हैं. वो अक्सर पति जहीर इकबाल के साथ वेकेशन पर जाती रहती हैं. जहीर और सोनाक्षी खूब मस्ती करते हैं. जब इस कपल को मौका मिलता है वो एक-दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए नजर आते हैं. सोनाक्षी आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं. मगर इस बार उन्होंने अपने सास-ससुर के साथ पार्टी की है. जिसकी ढेर सारी फोटोज उन्होंने शेयर की है. पूरी फैमिली साथ में मस्ती करती नजर आ रही है. इन फोटोज को देखकर फैंस भी खुश हो रहे हैं और ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं.

सोनाक्षी ने ससुराल वालों के साथ की मस्ती

सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो घर में ही फैमिली के साथ पार्टी करती नजर आ रही हैं. फोटोज में जहीर और सोनाक्षी सबके साथ पोज करते नजर आ रहे हैं. ये फोटोज दिवाली पार्टी की लग रही हैं. जिसमें सोनाक्षी के सास-ससुर और ननद भी नजर आ रही हैं.सभी ने साथ में कार्ड्स भी खेले जिसकी सोनाक्षी ने झलक दिखाई है. इसके अलावा सोनाक्षी ने अपने ससुर जी के साथ भी पोज दिया. उनकी इस फोटो को बहुत पसंद किया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने अपनी कुछ सिंगल फोटोज भी शेयर की हैं.

ऐसा था सोनाक्षी का लुक

सोनाक्षी ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- घर जैसा महसूस होता है. सोनाक्षी के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर की एक ड्रेस पहनी थी. जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थीं. वहीं जहीर के लुक की बात करें तो वो डेनिम के साथ ब्लू शर्ट में नजर आए. ये दोनों ही साथ में हमेशा फैंस को बहुत प्यारे लगते हैं. फैंस इन फोटोज पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- रब ने बना दी जोड़ी. दूसरे ने लिखा-वाह बहुत सुंदर जोड़ी, भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखें, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, आप दोनों ऐसे ही खुश रहें. एक ने लिखा- हैप्पी फैमिली.

