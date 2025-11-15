सोनाक्षी सिन्हा ने पहली बार मस्जिद जाने का शेयर किया वीडियो, एक्साइटेड हुईं तो पति जहीर बोले- धर्म परिवर्तन के

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आए दिन ये कपल कहीं न कहीं घूमने जाता रहता है. जिसकी फोटोज और वीडियो शेयर करते रहते हैं. सोनाक्षी ने अपना व्लॉग भी शुरू कर दिया है. हाल ही में उन्होंने अपना एक व्लॉग शेयर किया है जिसमें वो मस्जिद जाने के लिए एक्साइटेड नजर आ रही हैं. कुछ समय पहले सोनाक्षी और जहीर मस्जिद गए थे जिसके बाद उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था. इस व्लॉग के जरिए जहीर ने ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है. जिसके बाद हर किसी की बोलती बंद होने वाली है.

जहीर ने ट्रोल को दिया जवाब

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल हाल ही में अबू धाबी गए थे. ये दोनों एक प्रमोशनल ट्रिप के लिए अबू धाबी गए थे. इस ट्रिप का उन्होंने व्लॉग शेयर किया है जिसमें सोनाक्षी मस्जिद में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आ रही है. इस बात पर जहीर ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहते हैं- वो सोनाक्षी को धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं.

सोनाक्षी दिखीं खुश

व्लॉग में सोनाक्षी कहती हैं हम अबू धाबी में हैं. हमारी ये ट्रिप मजेदार होने वाली है. अबू धाबी टूरिज्म ने हमे शहर की खूबसूरती देखने के लिए बुलाया है. उन्होंने हमारे लिए कई प्रोग्राम ऑर्गनाइज करवाए है और उनका पहला स्टॉप शेख जायद ग्रैंड मस्जिद है. सोनाक्षी ने कहा- मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये पहली बार होगा जब मैं मस्जिद के अंदर जाऊंगी. मैं मंदिर और चर्च गई हूं मगर मस्जिद नहीं गई हूं. इसके बाद जहीर कहते हैं- सफाई के लिए बता दूं, मैं इन्हें धर्मे परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा हूं. हम उसे देखने जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है. सोनाक्षी और जहीर का ये व्लॉग खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने मजेदार अंदाज में ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दे दिया है.