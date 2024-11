सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने बताया किसने की पापा शत्रुघ्न सिन्हा से शादी की बात, क्या था उनका रिएक्शन

Sonakshi Sinha And Zaheer Iqbal Shares who talk to Shatrughan Sinha About Their Wedding: नेटफ्लिक्स का द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने स्टार-स्टडेड गेस्ट लिस्ट और बेहतरीन हंसी के साथ दर्शकों का दिल जीत रहा है. नेटफ्लिक्स के इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में बॉलीवुड के नए नवविवाहित जोड़े सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपनी शादी से जुड़े कई प्यारे और दिलचस्प किस्से साझा किए. इस खास एपिसोड में उनके साथ उनके माता-पिता, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा भी मौजूद थे. नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो के इस एपिसोड की शुरुआत कपिल शर्मा के हंसी-मजाक से हुई, जहां उन्होंने इस जोड़े के प्यार भरे सफर पर बात की और खास तौर पर उस पल को याद किया जब जहीर इकबाल ने सोनाक्षी के पिता, शत्रुघ्न सिन्हा से शादी को लेकर बात की.

जहीर ने बताया कि कैसे वो शत्रुघ्न सिन्हा से मिलने में थोड़ा घबराए हुए थे क्योंकि उनके चारों ओर सुरक्षा गार्ड्स का एक घेरा होता था उन्होंने मजाक करते हुए कहा, 'कई बार जब मैं उनसे मिलने गया, तो 6-8 बॉडीगार्ड्स खड़े होते थे, तो कैसे शादी के लिए हाथ मांग सकता था?'

सोनाक्षी ने बताया कि आखिरकार उन दोनों ने एक दिन तय किया कि इस बात को उनके पिता के सामने रखा जाए. जहीर ने कहा, 'मुझे लगता है अब तुम्हारे माता-पिता से बात करनी चाहिए,' तो मैंने कहा, 'ठीक है, तुम उनसे बात करो.' लेकिन जहीर ने जवाब दिया, 'मैं क्यों? मैंने तो पहले ही अपने पिता से बात कर ली है, अब तुम अपनी मम्मी-पापा से बात करो.' इस पर सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि यह सही था और उन्होंने अपने पिता से बात की. और जब पिता ने खुश होकर मंजूरी दी, तो वो दोनों बहुत खुश हुए. इस तरह दोनों विवाह के बंधन में बंध गए.