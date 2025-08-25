विज्ञापन

धर्मेंद्र से ज्यादा रोमांटिक निकले सलमान खान के पापा, पत्नी सलमा को अपने हाथों से खाना खिलाते आए नजर

सलीम खान और सलमा खान (सुशीला चरक) बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक हैं. उन्होंने 1964 में शादी की.

सलीम खान और सलमा खान का प्यारा वीडियो हुआ वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर-फिल्म मेकर सोहेल खान ने हाल ही में अपने माता-पिता, लीजेंड्री राइटर सलीम खान और उनकी पत्नी सलमा खान को डेडिकेटेड एक इमोशनल पोस्ट के साथ ऑनलाइन सबका दिल जीत लिया. सोहेल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों के बीच के एक खास पल को कैद किया गया है, जिसमें एक-दूसरे के लिए उनके अटूट बंधन और प्यार को खूबसूरती से दिखाया गया है. शनिवार (23 अगस्त) को सोहेल ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता सलीम खान और मां सलमा खान का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे एक सिम्पल तरीके से लेकिन बड़े ही प्यार से साथ में डिनर इंजॉय करते दिख रहे थे.

इस छोटी सी क्लिप में, सलीम, सलमा को अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ-साथ बैठे हैं. वीडियो पोस्ट करते हुए, सोहेल ने लिखा, "सबसे प्यारी जोड़ी ❤️❤️ #momdad."

इस मनमोहक वीडियो ने ऑनलाइन लोगों के दिलों को पिघला दिया और फैन्स ने कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी. एक ने लिखा, "अब तक की सबसे प्यारी चीज जो मैंने देखी है." एक ने कमेंट की, "अल्लाह उन दोनों को लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे." एक फैन ने कहा, "दोनों बहुत प्यारे हैं." जबकि एक ने कहा, "कितनी खूबसूरत जोड़ी है." एक और ने टिप्पणी की, "आखिर तक, यही वादा है—बहुत अच्छा लगा, सर."

सलीम और सलमा के रिश्ते के बारे में

सलीम खान और सलमा खान (सुशीला चरक) बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक हैं. उन्होंने 1964 में शादी की, इससे पहले सलीम ने दिग्गज लेखक जोड़ी सलीम-जावेद के नाम से खूब पॉपुलैरिटी पाई. उनकी शादी में उतार-चढ़ाव आए, खासकर जब सलीम ने बाद में 1981 में एक्ट्रेस हेलेन से शादी की. इन चुनौतियों के बावजूद, सलमा ने उनके साथ खड़े रहने का फैसला किया और परिवार ने संतुलन और सामंजस्य बनाए रखा.

आज, सलीम और सलमा सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और बेटियों अलवीरा और अर्पिता खान शर्मा के माता-पिता हैं. हाल ही में एक मीडिया बातचीत में, सलमान ने अपने माता-पिता की शादी और उनके सामने आई मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "बात कभी भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों या रीति-रिवाजों के बीच के अंतर की नहीं थी. उस समय सबसे बड़ी और चिंताजनक बात यह थी कि 'ये तो फिल्म लाइन से हैं'."

