सलमान खान के इस गाने के बाद मम्मियां बच्चों से लगी थीं कहने 'सलमान जैसी बॉडी चाहिए तो...', सोहेल खान का खुलासा

सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही कमाल की है. उनकी कई फिल्मों ने तो फैन्स के बीच जबरदस्त दीवानगी पैदा कर दी थी. यही नहीं, वह जब भी कुछ हटकर करते हैं तो फैन्स के बीच काफी पॉपुलर भी हो जाता है. इसी की एक मजेदार मिसाल भी मौजूद है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनका गाना 'ओ ओ जाने जाना' में बिना शर्ट दिखना, जिसने पूरी पीढ़ी में बॉडी बनाने का शौक बढ़ाया. इससे सिर्फ बड़े लोग अपनी बॉडी बनाने और फिट रहने के लिए प्रेरित नहीं हुए, बल्कि बच्चों के मन पर भी इसका असर पड़ा.

सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए तो दूध पी

एक पुराने इंटरव्यू में, सोहैल खान ने बताया कि कैसे बच्चे दूध पीना शुरू कर देते थे क्योंकि वे सलमान जैसी बॉडी पाना चाहते थे. इस पर बात करते हुए सोहैल ने कहा, 'जब हमने 'ओ ओ जाने जाना' किया था…आप जानते हैं कितने बच्चे दूध पीना शुरू कर दिए और उनकी मम्मियां उन्हें कहती थीं, 'सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए तो दूध पी.'" उनके लिए, एक्टर्स का फिटनेस दिखाना सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बल्कि यह अनुशासन का संदेश है. उन्होंने आगे कहा, 'यह उनकी सेक्स अपील नहीं है. इसे एक अलग नजरिए से देखना चाहिए.'

सलमान खान का गाना

सलमान खान की 'प्यार किया तो डरना क्या'

सलमान खान और काजोल की फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' क्या 1998 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन सोहेल खान ने किया था. फिल्म में अरबाज खान और धर्मेंद्र भी थे. फिल्म का बजट 7.75 करोड़ रुपये था जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 33.36 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

सलमान खान की आने वाली फिल्में

सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों के लिए जबरदस्त मेहनत भी करते नजर आ रहे हैं. अगर उनकी आने वाली फिल्मों का लाइनअप देखें तो उनके फैन्स के चेहरों पर मुस्कान आना भी लाजिमी है. उनकी आने वाली फिल्मों में चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गालवान' शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा हुई. दूसरी ओर कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है. फिर वो राजा शिवाजी फिल्म में भी ऐतिहासिक पात्र करते नजर आएंगे.