'हम 24 साल तक साथ रहे लेकिन...', सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली बार बोले सोहेल खान

सोहेल खान 2022 में अपनी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह से अलग हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटों निर्वाण और योहान को दोनों मिल कर पाल रहे हैं.

तलाक के बाद भी बच्चों को साथ मिलकर पाल रहा ये स्टार कपल
एक्टर-डायरेक्टर सोहेल खान 2022 में अपनी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह से अलग हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटों निर्वाण और योहान को दोनों मिल कर पाल रहे हैं. अच्छी बात ये है कि अलग होने के बाद भी इस जोड़े में संबंध अच्छे बने हुए हैं और उन्हें अक्सर फैमिली फंक्शन्स में साथ देखा जाता है. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में, सोहेल ने पहली बार सीमा के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने अपने परिवार के मजबूत रिश्ते और उनके साथ अपने बच्चों के को-पैरेंटिंग के बारे में भी बात की.

‘सीमा एक बेहतरीन मां'

सोहेल ने कहा कि वह 24 साल से सीमा के साथ रह रहे हैं. उन्होंने उन्हें एक खूबसूरत लड़की और प्यारी इंसान बताया और कहा कि कुछ चीजें ठीक नहीं रहीं. हालांकि, इससे उनके और सीमा के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया. सोहेल ने आगे कहा कि सीमा एक प्यारी और देखभाल करने वाली मां हैं और भले ही उनके बीच चीजें ठीक नहीं रहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच कोई बुराई होनी चाहिए. हालांकि, वे अपने बेटों का साथ मिलकर पालन-पोषण करते हैं और साल में एक बार एक परिवार के रूप में, माता-पिता के रूप में, वे अपने बच्चों को वेकेशन पर ले जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं.

बच्चों के लिए अलग रहने का फैसला

सोहेल ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब पति-पत्नी झगड़ने लगते हैं, तो इसका असर सिर्फ बच्चों पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि पति-पत्नी का अहंकार उन्हें यह एहसास ही नहीं कराता कि इसका असर बच्चों पर पड़ता है, जिससे वे परेशान हो जाते हैं. इस तरह, वे अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ अगली पीढ़ी को भी बिगाड़ और भ्रष्ट कर रहे हैं. यह एक चक्र की तरह चलता रहता है और बच्चे बड़े होकर डिस्टर्ब्ड इंसान बन जाते हैं.

सोहेल ने कहा कि इसलिए उन्होंने और सीमा ने फैसला किया कि वे अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं चाहते. उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि निर्वाण और योहान सिंगल पैरेंट के साथ बड़े हों और उन्हें पता हो कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है. प्यार किसी भी चीज से ऊपर है.

इस फिल्म के साथ होगी वापसी

इस बीच, काम की बात करें तो, सोहेल खान आखिरी बार 2019 में दबंग 3 में एक छोटी सी भूमिका में नज़र आए थे. वह आयुष शर्मा और संजय दत्त अभिनीत माई पंजाबी निकाह के साथ निर्देशन में वापसी करने के लिए तैयार हैं. वह इससे पहले जय हो, प्यार किया तो डरना क्या और हैलो ब्रदर का निर्देशन कर चुके हैं.

