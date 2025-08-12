ये क्या! इस बंगाली फिल्म को भी टक्कर नहीं दे पा रही ऋतिक रोशन की वॉर 2, एडवांस बुकिंग में हुआ ऐसा हाल

इस इंडिपेंडेंस डे 2025 पर बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन- जूनियर एनटीआर स्टारर स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म वॉर 2 का मुकाबला साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली से है. एडवांस बुकिंग के मामले में वॉर 2 ओवरसीज ही नहीं बल्कि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुली से पिछड़ती दिख रही है. भारत में एडवांस बुकिंग में कुली की कमाई का आंकड़ा वॉर 2 से पांच गुना है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर रजनीकांत बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा करने जा रहे हैं. वॉर 2 को टॉप 3 नेशनल चेन में क्या हाल आइए जानते हैं.

ये भी पढ़ें: Sholay Posters: ये हैं शोले के 6 अनदेखे पोस्टर, आखिरी वाले में दिखेगी बसंती और वीरू की प्रेम कहानी

#EXCLUSIVE #WAR2 (HINDI) - 51,000 TICKETS SOLD IN NATIONAL CHAINS in the top 3 national chains - PVRInox & Cinepolis - as on Monday Midnight.



PVRInox: 40,000

Cinepolis: 11,000



Total: 51,000 tickets



In West Bengal alone #Dhumketu Bengali movie has sold 35,000 tickets! pic.twitter.com/wFsO7Mjoa8 — Box Office Worldwide (@BOWorldwide) August 11, 2025

वॉर 2 का नेशनल चेन में हाल

बंगाली एक्टर देव स्टारर रोमांटिक-एक्शन-थ्रिलर फिल्म धूमकेतू 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के अनुसार, वॉर 2 ने टॉप 3 नेशनल चेन (पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपॉलिस) में कुल 51 हजार टिकट (हिंदी) अभी तक सेल किए हैं. इसमें पीवीआर इनोक्स में 40 हजार और सिनेपॉलिस में 11 हजार टिकट सेल किए हैं, जबकि बंगाली फिल्म धूमकेतू ने अकेले बंगाल में 35 हजार टिकट सेल कर चुकी है. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अकेले पश्चिम बंगाल वॉर की कुल 5 हजार से ज्यादा टिकट बुक हुई है तो वहीं धूमकेतू का आंकड़ा 18 हजार से ज्यादा हो चुका है. इधर कुली ने वॉर 2 को एडवांस बुकिंग में चारों कोने चित कर दिया है.



#EXCLUSIVE #WAR2 (HINDI) - 51,000 TICKETS SOLD IN NATIONAL CHAINS in the top 3 national chains - PVRInox & Cinepolis - as on Monday Midnight.



PVRInox: 40,000

Cinepolis: 11,000



Total: 51,000 tickets



In West Bengal alone #Dhumketu Bengali movie has sold 35,000 tickets! pic.twitter.com/wFsO7Mjoa8 — Box Office Worldwide (@BOWorldwide) August 11, 2025

कुली से भी पिछड़ी वॉर 2

सैकनिल्क के अनुसार, वॉर 2 ने अभी तक देशभर के 8663 शोज के लिए 1,31,148 टिकट सेल कर 4.27 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदी 2D में 3,32,44,534.2 रुपये कमाए हैं. इसके बाद तमिल में 7 लाख, तेलुगू में 45 लाख, हिंदी आई मैक्स 2D में 33 लाख रुपये कमाए हैं. जबकि भारत में रजनीकांत की कुली की एडवांस बुकिंग में कमाई का आंकड़ा 20 करोड़ रुपये को छू रहा है. कूली ने ऑल इंडिया लेवल पर 7408 शोज के लिए 9,16, 290 टिकट बेचकर 19.79 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. एडवांस बुकिंग के इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि इस स्वतंत्रता दिवस रजनीकांत की कुली धमाका करने जा रही है.