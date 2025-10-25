विज्ञापन

धीरे-धीरे लाइम लाइट में छा रहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा, नेटिजन्म बोले महाकुंभ वाली मोनालिसा जैसी...

सोशल मीडिया यूजर्स शोरा की ब्यूटी की तारीफ करते नहीं थक रहे. फैन्स को इंतजार है कि शोरा फिल्मों में आएं हालांकि नवाजुद्दीन ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

पॉपुलर स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अलग-अलग किरदारों के लिए मशहूर हैं. नवाज अपनी फिल्मों के लिए हमेशा ही चर्चा में रहते हैं लेकिन अब उनकी बेटी भी सुर्खियों में छाई रहती हैं और जब भी कहीं पब्लिक प्लेस पर नजर आती हैं तो लाइम लाइट में आ जाती हैं. फिलहाल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शोरा के लुक की काफी तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया यूजर्स शोरा की ब्यूटी की तारीफ करते नहीं थक रहे. फैन्स को इंतजार है कि शोरा फिल्मों में आएं हालांकि नवाजुद्दीन ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की है. बता दें कि नवाज अक्सर ही अपने बच्चों को लेकर बात करते आए हैं.

हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी शोरा के साथ अपने खूबसूरत रिश्ते के बारे में बताया था. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि कब वो अपनी बेटी के साथ सख्ती से पेश आते हैं और कब प्यार से. एक पिता और एक्टर होने के साथ वो किस तरह काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं. इस पर भी एक्टर ने काफी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं.  

बेटी शोरा के साथ नवाजुद्दीन का रिश्ता

नवाजुद्दीन सिद्दीकी  ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी बेटी शोरा इस समय दुबई में पढ़ाई कर रही है और वे उससे बेहद जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि शोरा उनकी आंखों का तारा है और हमेशा उन्हें जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाती है. उन्होंने कहा,"मैं कभी-कभी उस पर गुस्सा कर देता हूं, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी है.” 

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उनकी बेटी कभी कभी मूंहफट भी लगती है. क्योंकि वो बहुत खुलकर उन्हें क्रिटिसाइज करती है. वो इस बात की फिक्र भी नहीं करती कि उनके पिता कितने बड़े एक्टर हैं. नवाज कहते हैं कि उनकी बेटी उन्हें खामियां गिनाने में जरा भी पीछे नहीं रहती. इस लिए वो उनकी बहुत सारी फिल्में देखती भी है. नवाजुद्दीन का मानना है कि शोरा की सादगी और साफगोई ही उन्हें स्टारडम के बीच भी जमीन से जुड़े रहने में मदद करती है.

