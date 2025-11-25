विज्ञापन

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Net Worth: स्मृति मंधाना या पलाश मुच्छल? दोनों में से कौन है कितना अमीर, इतनी है नेट वर्थ

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल पिछले कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. क्रिकेट और म्यूजिक की बिल्कुल अलग दुनिया में होने के बावजूद इनका रिश्ता हमेशा सुर्खियों में रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
Smriti Mandhana and Palash Muchhal Net Worth: स्मृति मंधाना या पलाश मुच्छल? दोनों में से कौन है कितना अमीर, इतनी है नेट वर्थ
Smriti Mandhana and Palash Muchhal Net Worth: स्मृति मंधाना या पलाश मुच्छल? दोनों में से कौन है कितना अमीर
नई दिल्ली:

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल पिछले कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. क्रिकेट और म्यूजिक की बिल्कुल अलग दुनिया में होने के बावजूद इनका रिश्ता हमेशा सुर्खियों में रहा है. साल 2019 से ये दोनों साथ हैं, लेकिन इन्होंने अपने रिश्ते को ज्यादा पब्लिक नहीं किया. जुलाई 2025 में इन्होंने 5 साल पूरे होने की खुशी में सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया. अक्टूबर 2025 में पलाश ने इंदौर में एक प्राइवेट फंक्शन में मजाक में कहा था कि स्मृति जल्द ही “इंदौर की बहू” बनने वाली हैं. सबको लगा था कि शादी बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन अब खबर आ रही है कि शादी अनिश्चित समय के लिए टल गई है. 

ये भी पढ़ें: जब बिग बॉस में सलमान खान ने लोगों को दी थी चेतावनी, कहा था, जब तक धरम जी हैं कोई बैठेगा नहीं

स्मृति मंधाना की कितनी है नेटवर्थ

स्मृति मंधाना आज भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टार हैं. वो टीम की वाइस-कैप्टन हैं और भरोसेमंद ओपनर बैटर हैं. 2025 के महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पहली बार ट्रॉफी जीती, उसमें स्मृति का बहुत बड़ा हाथ था. उनकी सैलरी भी कमाल की है – BCCI से हर साल 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, हर टेस्ट मैच 15 लाख, वनडे 6 लाख और T20 में 3 लाख रुपये मिलते हैं. WPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें 3.4 करोड़ में खरीदा था. Nike, Hyundai, Red Bull, Garnier, Hero जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स की एंबेसडर हैं. एक ऐड कैंपेन के 50-75 लाख तक लेती हैं. कुल मिलाकर उनकी नेट वर्थ अभी 32-34 करोड़ रुपये के आसपास है.

पलाश मुच्छल की कितनी है नेटवर्थ

दूसरी तरफ पलाश मुच्छल का सफर एकदम अलग है. इंदौर में पैदा हुए पलाश संगीतकार परिवार से हैं, उनकी बड़ी बहन पलक मुच्छल मशहूर सिंगर हैं. महज 18 साल की उम्र में पलाश ने फिल्म “ढिश्कियाऊं” से बॉलीवुड में म्यूजिक कंपोजर के तौर पर डेब्यू किया. “तू ही है”, “पार्टी तो बनती है” जैसे गाने हिट हुए. उसके बाद उन्होंने 40 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोज डायरेक्ट किए हैं, ज्यादातर टी-सीरीज और जी म्यूजिक के लिए. अब वो फिल्म डायरेक्टर भी बन गए हैं, उनकी पहली फिल्म “राजू बाजेवाला” पर काम चल रहा है. लाइव शोज, रॉयल्टी, कंपोजिंग फीस और चैरिटी शोज से उनकी कमाई होती है. उनकी नेट वर्थ 20 से 41 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है.

दोनों की मिलाकर कितनी है नेटवर्थ

दोनों का करियर देखें तो स्मृति की सफलता मेहनत, डिसिप्लिन और लगातार अच्छा परफॉर्म करने से आई है, जबकि पलाश क्रिएटिविटी, नए-नए प्रयोग और मल्टी-टैलेंटेड होने की वजह से आगे बढ़े हैं. अगर दोनों की संपत्ति जोड़ें तो करीब 50-75 करोड़ रुपये बनते हैं, यानी ये जोड़ी भारत के सबसे अमीर युवा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक है. शादी होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना पक्का है कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने अपनी-अपनी फील्ड में जबरदस्त नाम और पैसा कमाया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, Palash Muchhal, Smriti Mandhana And Palash Muchhal Wedding, Smriti Mandhana Wedding, Palash Muchhal Wedding
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com