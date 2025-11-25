विज्ञापन

जब बिग बॉस में सलमान खान ने लोगों को दी थी चेतावनी, कहा था, जब तक धरम जी हैं कोई बैठेगा नहीं

सलमान खान और धर्मेंद्र का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान धरमजी के सम्मान में किसी को बैठने नहीं देते. बिग बॉस के मंच पर दोनों की बॉन्डिंग और प्यार भरी बातचीत फैंस का दिल छू रही है.

Read Time: 2 mins
Share
जब बिग बॉस में सलमान खान ने लोगों को दी थी चेतावनी, कहा था, जब तक धरम जी हैं कोई बैठेगा नहीं
जब बिग बॉस में सलमान खान ने लोगों को दी थी चेतावनी, कहा था, जब तक...
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह कर जा चुके हैं. इस बात से सनी देओल और बॉबी देओल जितना दुखी होंगे सलमान खान का दिल भी शायद उतना ही रोया होगा. धर्मेंद्र जब तक जिंदा रहे, सलमान खान हमेशा उनका रिस्पेक्ट करते रहे और उनके चहेते भी बने रहे. शायद इसलिए गमजदा कर देने वाले इस मौके पर सलमान खान और धर्मेंद्र का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें धर्मेंद्र और सलमान खान एक साथ नजर आ रहे हैं. धर्मेंद्र जी को सामने देख सलमान खान ने सभी को ताकीद कर दिया कि कोई बैठेगा नहीं.

ये भी पढ़ें: दे दे प्यार दे 2, 120 बहादूर और मस्ती 4 पर भारी पड़ी ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देख कहेंगे-धो डाला

धर्मेंद्र सलमान का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र और सलमान खान का ये वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीडियो बिग बॉस के एक सीजन के फिनाले का है. जब तीन ही कंटेस्टेंट अंदर बचे हैं. बाकी सब बाहर आ चुके हैं. तब धर्मेंद्र इस शो में शामिल होते हैं. उनके आते ही पूरा स्टेज तालियों से गूंज उठता है. धर्मेंद्र का वेलकम करने के बाद कुछ कंटेस्टेंट बैठने वाले ही होते हैं कि सलमान खान सबको बैठने से रोक देते हैं. वो कहते हैं जब तक धरमजी यहां हैं कोई बैठेगा नहीं.

सीखने की तमन्ना

इसके बाद सलमान खान उनसे पूछते हैं कि आप किन लोगों के साथ इस घर में बंद होना चाहेंगे. तब धर्मेंद्र कहते हैं कि इस घर में सब इतने अच्छे लोग हैं. इन्हीं के बीच किसी दिन चुपचाप घुस जाउंगा अंदर. इन्हीं लोगों के बीच रहूंगा और इन्हीं लोगों से कुछ सीखूंगा भी. इसके बाद सलमान खान कहते हैं कि देखा आपने कितना अंतर है. सीनियर होने के बाद भी धरमजी आज भी काफी कुछ सीखना चाहते हैं. इसके बाद वो बाकी कंटेस्टेंट की तरफ इशारा करके कहते हैं कि दूसरी तरफ आप लोग हैं. जिन्हें देखकर लगता है कि सब कुछ आ गया. धर्मेंद्र और सलमान खान की इस प्यार और सम्मान से भरी बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Salman Khan, Dharmendra News, Bigg Boss, Actor Dharmendra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com