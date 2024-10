सिंघम अगेन का कौन सा सितारा कितना महंगा, जानिए अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण तक की फीस

Singham Again star cast fees: रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स सिंघम की नई पेशकश जरा देर में आई लेकिन जबरदस्त तरीके से आई. इस फिल्म का नाम है सिंघम अगेन. जिसका ट्रेलर रिलीज हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और लोगों के बीच उसका अच्छा खासा बज क्रिएट हो गया है. आप को अजय देवगन की मूवी सिंघम तो याद ही होगी. सिंघम अगेन उसी फिल्म का सीक्वल है. जिसमें सितारों की लंबी चौड़ी फौज लगी है. इस फिल्म में अर्जुन कपूर विलेन बन कर नजर आएंगे. उनके अलावा दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ भी फिल्म में दिखेंगे. अक्षय कुमार और रणवीर सिंह फिल्में धांसू एंट्री के साथ कैमियो करते दिखेंगे. 350 करोड़ में बनी इस फिल्म में सितारों की फीस भी भारी भरकम है. आपको बताते हैं किस सितारे ने कितनी फीस चार्ज की है.

अजय देवगन

सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के बाद अजय देवगन फिर अपने जाने पहचाने कॉप रोल में हैं. इस फिल्म में वो एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं. हालांकि अपने रोल के लिए वो मोटी रकम वसूल कर रहे हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने 35 करोड़ रु. की जबरदस्त फीस ली है.

करीना कपूर

फीस के मामले में करीना कपूरी भी कम फीस चार्ज नहीं कर रही हैं. अजय देवगन का लव इंटरेस्ट प्ले कर रहीं करीना कपूर ने फिल्म के लिए दस करोड़ रु. तक की फीस चार्ज की है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है.

दीपिका पादुकोण

रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में दीपिका पादुकोण की एंट्री पहली बार हुई है. वो इस फिल्म में एक लेडी कॉप के रूप में दिखने वाली हैं. जो एक्शन भी करेंगी और कॉमेडी भी करती दिखेंगी. उनकी फीस इस फिल्म के लिए 6 करोड़ रु. बताई जा रही है.

टाइगर श्रॉफ

टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन अवतार में फिर मूवी में दिखाई देंगे. वो एसीपी सत्या के रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म के लिए उनकी फीस तीन करोड़ रु. के आसपास बताई जा रही है.

Aa Rahi Hai Police Aapke Saath Diwali Manane 💥#SinghamAgainTrailer Out Now.

Link: https://t.co/oGlELrZGzd



See you in the theatres on 1st Nov!#SinghamAgain @ajaydevgn @akshaykumar @deepikapadukone @Ranveerofficial #KareenaKapoorKhan @iTIGERSHROFF

@arjunk26 @apnabhidu… pic.twitter.com/Q8y7tVdqPE