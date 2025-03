कौन है सिकंदर का असली विलेन, जिसको देख भूल जाएंगे वॉन्टेड के गनी भाई और दबंग के छेदी सिंह को

सिकंदर के ट्रेलर का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर आईपीएल 2025 की लॉन्च सेरेमनी के दौरान रिलीज किया जा सकता है. अभी तक फिल्म के तीन गाने और दो प्रोमो दिखाए जा चुके हैं. जिनमें भाईजान का भरपूर स्वैग दिख रहा है और वो खूब डायलॉगबाजी भी कर रही हैं. फिल्म में सलमान खान के अलावा रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सत्यराज और शरमन जोशी है. लेकिम फिल्म में सलमान खान को विलेन बनकर टक्कर कौन देगा, इसको लेकर सस्पेंस कायम था. लेकिन अब सारे राज खुलकर सामने आ रहे हैं. दिलचस्प यह है कि सिकंदर का विलेन वॉन्टेड के गनी भाई और दबंग के छेदी सिंह भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है.

सिकंदर के विलेन का पता लगाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं. बात 28 दिसंबर, 2024 की है. इस दिन सिकंदर की पहली झलक रिलीज हुई थी. इस झलक में सलमान खान नजर आए थे. इस दिन गेम चेंजर और सारिपोधा शनिवारम फेम साउथ के एक एक्टर ने एक्स पर पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने पहली झलक शेयर कर लिखा था कि आप सबसे ईद पर सिनेमाघरों में मिलते हैं. बेशक उस समय इस पोस्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. लेकिन अब साफ हो गया है कि साउथ के एक्टर एस जे सूर्या सिकंदर में सलमान खान के लिए मुश्किलें पैदा करने जा रहे हैं.

https://t.co/lwm9iyablY



The wait is now over! A glimpse into Sikandar's world is here... See you all in cinemas this Eid!#SikandarTeaser Out Now! #SikandarEid2025

Congrats @BeingSalmanKhan⁩ sir ⁦@ARMurugadoss⁩ sir and team