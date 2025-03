IPL 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में आएगा सिकंदर का ट्रेलर, सलमान खान के साथ दिखेंगे शाहरुख खान

सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' इस महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. भाईजान की यह फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है. अब तक 'सिकंदर' से जुड़े कई गाने और सलमान खान के लुक वायरल हो चुके हैं, लेकिन ट्रेलर कब रिलीज होगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है.लेकिन अब इस सस्पेंस से पर्दे उठ गया है.खबर है कि सुपरस्टार सलमान खान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सिकंदर' का ट्रेलर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के उद्घाटन समारोह में लॉन्च करने वाले हैं.

यह भव्य आयोजन 22 मार्च 2025 को कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां बॉलीवुड और क्रिकेट का शानदार संगम देखने को मिलेगा. इस इवेंट में शाहरुख खान सहित कई बड़े सितारों के मौजूद रहने की भी खबर है, जिससे उत्साह और भी बढ़ गया है.

MEGA EXCLUSIVE :- #SalmanKhan to LAUNCH #Sikandar TRAILER in #IPL2025 Opening CEREMONY ALONG WITH #SRK and others 💥💥💥



Advance to KICK OFF soon after the TRAILER LAUNCH ! @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/3cVLQGe8yK